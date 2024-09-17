民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德總統上任3個多月，台灣民意基金會今公布民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴上任百日聲望從五成八下滑到四成七，且連兩個月維持四成七上下，不贊同治國方式者從25.5%增到38.5%，一個百分點約等於19.5萬人，13個百分點代表250萬人以上。

民調問及賴清德上任以來，是否贊同其處理重要人事安排與政策等國家大事的方式，結果顯示20歲以上台灣人中，四成七大致贊同、三成九不贊同、一成五沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多8.1個百分點。和上個月相比，贊同的人下滑0.1個百分點；而不贊同的人飆升7個百分點。

游盈隆指出，一個百分點約等於19.5萬人，7個百分點代表136.5萬人，「相當恐怖」，一來一往使贊同賴處理國家大事方式的人比不贊同的人只多出8.1個百分點，比上個月減少7.2個百分點，「可以說是一個嚴重的警訊。」

不過，游盈隆說，值得注意的是過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人回升5個百分點，還算贊同者減少5.1個百分點，顯示過去一個月其民意支持規模不變，但強度增強，已恢復到七月水平。

民調顯示，從年齡層看45歲以下多數不贊同賴總統領導國家方式，另從教育背景看，除大學及以上教育程度者多數不贊同賴領導國家的方式外，其他教育階層都呈現多數贊同。

游盈隆分析，賴上任百日後的社會支持基礎，多數年輕人及多數大學及以上教育程度者沒有跟賴總統站在同一邊。另賴上任百日，不贊同其治國方式者從25.5%一路上揚到現在38.5%，共13個百分點，一個百分點約等於19.5萬人，代表的是250萬人以上。換句話說，賴上任百日，支持者流失11.4個百分點，不支持者遽增13個百分點，「這無疑是一個驚人的政治現象。」

訪問期間是今年9月9至11日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會（TPOF）。