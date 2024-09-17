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外交部宴請加拿大國安事務訪問團 盼加強合作

中央社／ 台北17日電

外交部常務次長陳立國昨天午宴歡迎加拿大前總理國安顧問費丹所率領的加拿大「國安事務訪問團」，盼加強合作。費丹指出，加拿大及台灣均為中型國家，在印太區域也享有共同利益，期待拓展合作領域，增進台加關係發展。

外交部今天發布新聞稿指出，費丹（RichardFadden）所率領的加拿大國安事務訪問團，成員有前加國樞密院助理秘書長格林（Martin Green）、前加國副參謀總長提波爾（Guy Thibault）等11名加拿大卸任國安官員及智庫學者，在台期間將與政府相關部會、智庫及教學機構交流互動，並赴金門參訪。

陳立國於午宴時表示，誠摯歡迎加拿大籌組第1個以國安事務為主題的卸任官員團來訪，欣見加拿大於7月31日派遣軍艦航經台海，是2022年公布「印太戰略」以來第4度派艦航經台海，展現加拿大對維護印太地區自由、開放和包容的堅定決心。

陳立國表示，樂見加拿大政府在「印太戰略」政策指引下，持續加強與台灣在反制假訊息、貿易、醫衛及科技領域開展多面向合作。雙方於午宴期間針對台灣國防改革、反制外國資訊操弄、鞏固友邦及國際參與等議題充分交換意見。

費丹表示，至願將此行見聞與加拿大政府分享，加拿大及台灣均為中型國家，在印太區域也享有共同利益，期待共同拓展可共享繁榮的合作領域，增進台加關係發展。

加拿大 國安

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