張益贍稱常告人騷擾 黃瀞瑩要求道歉嗆「他才該被社會唾棄」

民眾黨前中央委員張益贍日前稱，民眾黨北市議員黃瀞瑩曾因不想選立委，而去告一名市府顧問騷擾，甚至提醒選民跟她接觸要保持距離，因為她很常告人家騷擾。黃瀞瑩今發聲，再度要求張益贍該為他所作所為、所說的話、不尊重女性道歉。

黃瀞瑩昨晚在臉書發文指出，「很抱歉，原來當初我錯在不夠勇敢。這一次，我要為自己勇敢。在他眼中，我是一個該被遠離的人。但這一次我要大聲說，在你我心中，他才是該被社會唾棄的人。請這個人，為他的所作所為道歉。」

黃瀞瑩今天再發聲，政治評論本來就應該本於事實發表個人的看法，而不是像這位名嘴一樣，拿過去的事件出來加油添醋，說謊、煽動民眾的情緒，這樣的人應該為他所作所為道歉，也應該為他所說的話道歉，為他不尊重女性道歉，還給民眾一個乾淨的政治空間。