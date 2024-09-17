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賴清德黨內採雙軌制溝通 李彥秀：先安內後攘外

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統8月首邀各派系要角赴官邸聚餐，奠定黨內溝通「雙軌制」，除周三中常會，也將加入兩個月一次的派系便當會。國民黨立委李彥秀解讀，賴清德重回「先安內、後攘外」的政治路線。圖／聯合報系資料照
賴清德總統8月首邀各派系要角赴官邸聚餐，奠定黨內溝通「雙軌制」，除周三中常會，也將加入兩個月一次的派系便當會。國民黨立委李彥秀解讀，賴清德重回「先安內、後攘外」的政治路線。圖／聯合報系資料照

賴清德總統8月首邀各派系要角赴官邸聚餐，奠定黨內溝通「雙軌制」，除周三中常會，也將加入兩個月一次的派系便當會。國民黨立委李彥秀解讀，經過就職後的「政治暴走」，面對立法院即將開議，賴不得已重回「先安內、後攘外」的政治路線。

李彥秀表示，520後就任後，賴清德看似掌握黨政機器，卻因為嚴重的政治誤判，與政治躁進的性格，讓自己陷入權力的風暴之中。

李彥秀說，在民進黨內，賴清德一改去年初競選黨主席時的「謙卑」態度，內閣布局滿朝盡是「賴友友」、在民進黨黨職與地方黨部主委選舉，親賴系成最大贏家、在幾起司法起訴案件，被外界解讀為民進黨派系「大亂鬥」，賴清德掌握黨政機器後，羽翼未豐卻亟欲「稱王」，躁進的打破民進黨「派系共治」的傳統，天真的以為可以用碾壓的方式一統江湖，顯然是嚴重的政治誤判。

在國政部分，李彥秀指出，賴清德面對雙少數的「權力焦慮感」，更凸顯個人格局與視野的不足，雙少數其實不是問題，當年的前總統陳水扁處境更為艱難，陳水扁上任初期，靠著「全民政府」口號以及任用唐飛擔任院長，起碼撐起執政初期的高支持度，但是賴清德還沒就任前就直接放棄擔任「桶箍」的角色，連請益之旅都懶得演了，上任後更是府院黨網軍側翼無差別對在野黨攻擊開戰，讓自己深陷政治風暴的第一線。

李彥秀提到，8月28日賴清德找齊民進黨黨內七大派系代表赴總統官邸夜宴，承諾「絕對不會沒收初選」，並敲定每二個月舉行一次派系便當會，奠定黨內溝通「雙軌制」，這有幾個值得後續觀察的重點。

李彥秀認為，經過近四個月的「政治暴走」，包括主導史上最爛大法官提名與最浮誇的預算案，以及近期徹底惹怒民眾黨眾小草，面對即將到來的立法院開議，賴清德不得已重回「先安內、後攘外」的政治路線，避免黨內黨外兩面作戰的窘境，

李彥秀指出，特別的是，相較於民進黨過去「黨內大鳴大放，黨外團結一致」的傳統，此次參與便當會的派系要角都是由賴清德「嚴選」，好的來說是避免便當會成為「翻桌會」，但也凸顯賴清德仍放不下高傲的身段，便當會失去協商的意義，反而更像是任務交辦，政令宣導。

李彥秀說，民進黨的派系也不是省油的燈，對於賴清德從政以來的政治風格也聊若指掌，派系也深知「天下是靠自己打來的」，「靠賞賜的也隨時可能收去」，2026年是民進黨各派系興衰的關鍵，2018年的悲劇殷鑑不遠，賴清德更需要用2026年的戰功壯大賴系，累積2028年的政治能量。而賴清德希望用官邸的一個便當，讓各派系乖乖聽話，恐怕又是天真的政治幻想。

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