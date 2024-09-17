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韓國瑜為國慶晚會調頭寸不順 賴士葆：這是政治歧視

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，不過因維安等問題，導致經費暴增，立法院長韓國瑜助台北市府「調頭寸」，向公股行庫募款時過程不順。國民黨立委賴士葆今批，這是道地的政治歧視，民進黨執政毫無朝野和諧的可能。

台北市長蔣萬安邀天后江蕙於國慶晚會當日獻聲，獲得江蕙首肯，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增。因當天賴清德總統將出席，基於國安因素考量，不開放4、5樓座位。

因經費暴增緣故，台北市政府請求韓國瑜出面幫忙，韓應允後近日也向公股行庫爭取經費，卻傳公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，引發藍營質疑，是否因立法院改朝換代，出現大小眼的情況。

賴士葆說，往年在各縣市辦國慶晚會相關活動的時候，公股行庫都有贊助，今年換了韓國瑜當家就不補助，這是道地的政治歧視，何況今年公股行庫賺的滿滿，只需要行政院一聲令下就可將缺少的3千萬左右補上。

賴士葆批，照理來說國家慶典舉國歡騰，不分黨派互相幫忙是理所當然，但在民進黨執政下卻是政治操弄、對立攔阻，絲毫沒有朝野和諧的可能性。

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