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賴清德邀派系便當會 常態雙軌對話

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文侯俐安／台北報導
賴清德總統。記者杜建重／攝影
賴清德總統。記者杜建重／攝影

五二○後民進黨派系勢力消長受矚，賴清德總統八月廿八日首邀各派系要角赴官邸聚餐，重申不會沒收二○二六年地方選舉初選，也盼黨內別太早談論選舉，奠定黨內溝通「雙軌制」，除周三中常會，也將加入兩個月一次的派系便當會。

這場餐會在八月廿八日中常會後舉行，長逾一小時，各派系都有兩名代表，新潮流由民進黨前秘書長林錫耀、前立委段宜康出席；英系為高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁；正國會為外交部長林佳龍、黨秘書長林右昌；湧言會為立委王定宇、前議員顏曉菁。蘇系為立委蘇巧慧、張宏陸；綠色友誼連線為前中常委陳勝宏與中執委林益邦；民主活水為閣揆卓榮泰、國安會諮委馬永成；總統府秘書長潘孟安也出席。

據了解，賴清德會中強調民進黨有派系共治傳統，並提到現階段以推動國政為主，不要對外討論二○二六選舉議題，盼派系約束成員。他強調任內不會沒收初選，若人選難協調，就採黨內機制。

此聚會將常態化，擬兩個月一次。黨內人士指出，賴此舉是想在縣市長初選前確立溝通的機制，而各派系出席人選是由賴親挑，可見賴不樂見在便當會中出現激烈爭執。派系人士認為，相較過去完全執政，賴面對內外交迫情勢，包括藍白合、國會亂象，有平台能雙向溝通，對派系、行政立法、中央地方溝通都是好事。

民進黨 溝通

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