國慶晚會缺經費 韓國瑜募款卡關

國慶晚會十月五日將在台北大巨蛋舉辦，台北市長蔣萬安邀天后江蕙獻聲，賴清德總統當天也將與會，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增。台北市政府向立法院長韓國瑜求助，韓國瑜找上公股行庫，盼協助經費挹注到位，募款過程卻出現卡關。

國慶籌備委員會日前公布，今年國慶當天安排一系列表演活動，晚間的國慶焰火擇定在雲林虎尾高鐵特定區舉行；國慶晚會則率先在十月五日於大巨蛋登場。

維安升級 北市求助韓

慶籌會表示，今年由內政部編列三七五○萬元補助慶籌會，用於大會活動及焰火施放；焰火晚會活動由雲林縣政府自行籌措經費規畫辦理；晚會活動由台北市政府承辦，循例由僑務委員會及文化部共同挹注部分經費。國慶焰火及晚會活動經費如有不足，循例皆由承辦單位自行籌措。

據了解，國慶大會及國慶焰火經費都已到位，不過，國慶晚會地點在大巨蛋，不僅參加人數倍增，維安、設施規格也不斷升級，北市府因此求助國慶籌會主委韓國瑜，盼中央協助補平短差。

韓國瑜近日出面向公股行庫爭取經費，但傳出公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利。知情人士表示，以往國慶活動多半由中華文化總會處理，今年文總曾向慶籌會請示，要循往例辦理總統府前的國慶光雕展，已向公股行庫募集千萬元經費；韓國瑜再向公股行庫募款，卻遇卡關。

文總：光雕經費不影響

文總強調，依照往年經驗，國慶晚會與國慶光雕經費來源不同，無相互影響之虞。

北市觀傳局回應，今年晚會經費依以往經驗評估，標預算為一九五○萬元，循例慶籌會協助九五二萬九千元、北市府支應九九七萬一千元；活動籌備過程如有經費不足部分，標案廠商可募集民間資源挹注。

據了解，韓國瑜不會特意插手經費問題，但仍希望，盡量以公家資源來支援國家的活動，近期會繼續爭取經費逐步到位，確保活動順利進行。

國民黨立委賴士葆批評，官股銀行此舉就是給韓國瑜「穿小鞋」，呼籲政府盡快去找官股銀行溝通，出面解決問題。國民黨立委王鴻薇指出，往年如果都有贊助，今年卻出現募款不順的問題，公股銀行明顯就是大小眼、看顏色辦事。民眾黨立委林國成表示，國家慶典不要有政黨傾向與顏色之分，國慶晚會辦得好是國家的面子，辦不好是國家面子掛不住。

公股行庫傳允提高補助

財政部官員指出，公股行庫往年都有配合國慶籌備委員會，在國慶大會、晚會和焰火給予補助，在最初的協調過程中，原本的窗口是台北市觀傳局，後來改為韓國瑜辦公室，重點是今年要求補助的金額較去年增加一倍多，因此必須先釐清為何今年金額高出這麼多。

據了解，公股行庫補助金額有七位數，公股行庫也已同意提高補助金額，但後續作業要由行庫與韓辦聯繫。