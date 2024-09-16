加拿大學者來台參與安全論壇 外媒爆中國大陸施壓渥太華大學

曾任加拿大總理杜魯道外交政策顧問的渥太華大學教授巴里斯表示，中國駐加拿大大使館為他今年8月來台參與凱達格蘭論壇，曾向大學校方及政府外交單位提出抗議。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，沒有任何規定禁止一般加國公民造訪台灣。加拿大官方立場載於1970年與中國建交公報，內容僅提及「注意到」北京聲稱擁有台灣主權。

在渥太華大學公共及國際事務研究所所長巴里斯（Roland Paris）的案例中，中國反對他以與談人身分參加台灣政府資助並於8月21日舉行的「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」。

中國大使館為巴里斯訪台一事，安排與渥太華大學校方會面，也向加拿大政府全球事務部（Departmentof Global Affairs）提出抗議。

渥太華大學資訊完整實驗室主任、惡意假訊息及錯誤資訊專家艾瑞許（Jennifer Irish）同樣受邀來台參與同一論壇，中方也對此表達不滿。

巴里斯說：「與我們聽聞的外國干預行為相比，這起事件較輕微，但指出這些行動是一種恫嚇形式仍具重要性，如今這不幸是北京標準手段的一部分。」

他表示動身來台不久前，中國大使館也曾數次試圖聯絡自己，可能是為了勸阻他。他在凱達格蘭論壇上得知，來自其他國家的與會者也收到了駐各國中國大使館的訊息。

巴里斯指自己起初不把中國政府的行為當一回事，認為這「很大程度是表演性質」，如同北京抱怨加拿大海軍軍艦通過台灣海峽國際水域。他還說，中國舉動對他毫無影響，因為渥太華大學「完全支持我」。

中國政府表態反對並未影響巴里斯的訪台計畫，但他提到中國大使館可能成功說服其他組織或個人抑制與台灣交流，這點令人憂慮。

他談到中方脅迫行為「侵犯一般公民私領域」，而由於不是每個人都享有他作為終身職教授所擁有的工作保障，這對「更易受這等恫嚇手法影響的組織」可能發揮作用。

加拿大前外交官艾瑞許受邀在凱達格蘭論壇談論「保護數位民主」議題，她表示先前收到來自中國大使館低階官員的訊息，並解讀中方此舉是想讓她意識到，他們知道她即將訪台。

艾瑞許指出，她後來得知中國大使館曾為此聯絡渥太華大學，並把中國的行為視作「試圖遏制台灣與國際交流能力這項長期政策」的一部分。

加拿大準備明年舉行眾議院大選之際，艾瑞許說她相信，「與身為對抗惡意假訊息及錯誤資訊先鋒的台灣公民社會代表交流完全是適當行為，因為記取我們能（在選舉）運用的教訓非常重要」。