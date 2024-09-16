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德艦暌違22年穿越台海 林佳龍會德議員：樂見各國捍衛自由航行權

中央社／ 台北16日電
德國軍艦編隊通過台灣海峽，並且開啟AIS「自動船位識別系統」，專家認為不必過度解讀炒作。圖／取自張競臉書
德國軍艦編隊通過台灣海峽，並且開啟AIS「自動船位識別系統」，專家認為不必過度解讀炒作。圖／取自張競臉書

德國2艘軍艦13日暌違22年穿越台灣海峽。外交部長林佳龍今天表示，他接見德國議員時特別致謝，並強調，台灣海峽為國際水道，樂見各國捍衛台海自由航行權。

德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt amMain）13日航經台灣海峽。台灣海峽屬公海海域，美國軍艦長年照例航行，德國則是暌違22年後再次選擇該航道。

林佳龍晚間於臉書發文指出，德國國會外交委員會議員穆勒（Michael Müller）和拉倫（Andreas Larem）今天到訪外交部，感謝兩位議員在德國議會為台灣發聲，雙方針對中國崛起、歐洲去風險化等議題分享彼此觀點。

林佳龍表示，近來台德關係進展迅速，首先是台積電於德國的德勒斯登廠於8月動工，再者是前幾日，德國軍艦暌違22年穿越台灣海峽，以實際行動向國際表示，台灣海峽為國際水道，受「聯合國海洋法公約」保障，樂見各國捍衛台海自由航行權。

林佳龍提及，他向兩位議員表示，台灣位於第一島鏈中央，常承受中國「混合戰」的侵擾，也能近距離觀察中國的動態，願分享台灣的觀察與經驗。

林佳龍提醒，未來若是俄烏戰爭結束，俄羅斯對歐洲的威脅仍會存在，期待與歐洲民主國家建構更強勁的合作關係，以應對中國、俄羅斯、伊朗與北韓「致命四國」的挑戰。

林佳龍致謝表示，德國去年7月公布「對中戰略」強調台海安全對區域的和平及穩定至關重要，也支持台灣務實參與國際組織活動，期待德國在接續更新的「對中戰略」中，持續維持友台的立場。

林佳龍也說，現任駐德大使謝志偉是他認識超過30年的朋友，謝志偉常常分享德國文化、科技與民主令人稱羨，非常期待未來有機會可以訪問德國。

台灣海峽 德國 林佳龍

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