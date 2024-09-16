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明揚大火、學校實驗室失火…卓揆指示 速建置化學物質災防圖資系統

中央社／ 台北16日電

行政院長卓榮泰今天主持國家化學物質管理會報時指出，化學物質管理需要跨部會高度合作，請相關部會盡速完成建置災防圖資系統，並輔導地方政府完善各項作業；他說，政府要在化學物質管理持續精進，守護民眾的安全與財產。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持「國家化學物質管理會報」第4次會議。

卓榮泰致詞指出，國內化學物質管理需要跨部會高度合作，從法規修訂、各面向資訊整合、現場查核到救災演練，也要與地方政府齊心協力，廣納各界意見，唯有在平時做好資訊串聯、預防演習，才能在事發時，確保第一線工作人員的安全。

卓榮泰聽取環境部「屏東明揚工廠大火案後續精進管理作為及成效」報告後表示，從屏東明揚大火案例可證，化學雲運作健全，是守護勞工和消防救災人員生命安全的重要基礎。

卓榮泰指出，全國計有9萬7630間工廠，地方政府權責非常關鍵，必須做好資料圖資登載、勾稽比對、追蹤管理等工作。

卓榮泰請相關部會務必補正尚有缺漏的系統原始欄位資料、盡速完成建置災防圖資系統、解決部分毒性及關注化學物質流向勾稽結果為異常等狀況，確實解決問題，並完備橫向及縱向合作，輔導地方政府完善各項作業，才能預防每一次災害，守護每一位民眾。

針對教育部校園實驗室化學物質管理與執行現況」報告，卓榮泰說，考量學校實驗室化學物質種類多樣，且管理單位眾多，包含環境部、內政部、勞動部及地方政府等單位，後續請教育部持續加強學校化學品管理知能與訓練，並協助大專校院及高級中等學校制訂相關安全防護自主管理計畫，持續評估、把關及督導相關計畫落實。

卓榮泰並請環境部統籌國內學術研究機構相關化學物質管理，持續強化各機關管理量能；另外，為積極推廣校園綠色化學教育與能力養成，請教育部持續關注且改善現階段所面臨的師資培育問題。

卓榮泰表示，為強化校園化學物質災害應變作為，請各部會加強跨機關協作機制，共同合作強化學校人員培訓、協防合作進行應變演練等多元方式，以利第一線教職員即時有效應變，將災害降到最低，確保校園實驗室內的師生安全。

卓榮泰 教育部 校園

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