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慶籌會：國慶晚會經費中央將部分挹注 不足由地方自籌

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國慶晚會將於10月5日舉辦，傳北市政府經費暴增，向立法院長韓國瑜求助。圖／聯合報系資料照片
國慶晚會將於10月5日舉辦，傳北市政府經費暴增，向立法院長韓國瑜求助。圖／聯合報系資料照片

國慶晚會10月5日將於台北大巨蛋登場，傳出台北市政府為經費向立法院長韓國瑜求助，韓為此找上公股行庫募款卻意外卡關。國慶籌備委員會指出，內政部已編列3750萬元補助國慶活動，晚會循例由僑委會及文化部共同挹注部分經費，如有不足，由承辦單位自籌。

據了解，國慶大會及國慶煙火的經費都已到位，不過，此次晚會地點在大巨蛋舉辦，不僅參加人數倍增，軟硬體安排、受矚目程度都有別以往，隨著維安、設施規格不斷升級，北市府因此找上身兼國慶籌會主委的韓國瑜求助，盼中央協助補平短差。

韓國瑜近日出面向公股行庫爭取經費，但傳出公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，引發藍營質疑，是否因立法院改朝換代，出現大小眼。

對此，國慶籌備委員會表示，今年國慶活動經費是由內政部編列3750萬元補助，用於大會活動及焰火施放；焰火晚會活動今年由雲林縣政府自行籌措經費規畫辦理；晚會活動由台北市政府承辦，循例由僑務委員會及文化部共同挹注部分經費。

國慶籌備委員會表示，國慶焰火及晚會活動經費如有不足，循例皆由承辦單位自行籌措。

北市府 國慶焰火 韓國瑜

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