謝龍介表態參選台南市長 郭國文3點分析「他非國民黨最強棒」

台南市長選戰提前白熱化，不只民進黨內部上演「妃憲之爭」，國民黨人選也浮上檯面，針對在地立委謝龍介宣布參選，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文在臉書提出3點分析，更言明「謝龍介不是國民黨最強棒」。

距離2026地方首長選舉尚有一段時間，府城卻提早傳出硝煙味，民進黨兩位現任立委陳亭妃跟林俊憲，人物看板卻已掛滿台南街頭。謝龍介昨表態參選，強調當選後就開始做事，不讓一個城市再浪費4年，更稱給他4年，他會讓大家懷念40年。

郭國文對此不以為然，他在社群媒體Threads上指出，這幾年在謝龍介擔任藍營台南代表人物下，發生了以下3件事情。首先，國民黨議員版圖不斷縮小，席次愈變愈少，從2012年還有16席，到2020變15席，至今只剩12席。

郭國文續指，台南的政治氛圍，可以明顯感受出藍營就是「瘦了國民黨，肥了謝龍介」，2020謝龍介得票也許高，但議員卻明顯大輸，也驗證這個說法；2026台南選戰有多關鍵，相信國民黨主席朱立倫不會不知道，贏了台南形同贏了2028選舉，為什麼國民黨要派一個愈選士氣愈弱的人當母雞呢？

「老話一句，謝龍介不是國民黨最強棒。」郭國文表示，即便謝可以很有自信地說他只要做4年，但從這幾年藍營的版圖變化，到底國民黨會不會給他機會吹捧自己，這就取決於藍營有沒有2028勝選的決心了。