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政府文宣預算暴增 趙少康：討好綠媒洗人民腦袋 無能至極

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期即將開議，行政院明年編列14.9億元的媒體宣傳費，比今年大增65%，引發質疑。中廣前董事長趙少康批評，民進黨想用預算討好綠媒，卻讓他們的宣傳資訊都留在挺綠的同溫層，連洗腦的效果都達不到，真是無能至極。

趙少康指出，政府「用你的錢洗你的腦」還不夠，立法院預算中心檢討近3年政府媒體宣傳費，質疑大多數用限制性招標，而且「得標廠商集中度甚高」。

趙少康說，對照國民黨立院黨團的統計，110年度，中央政府媒體宣傳預算，三立跟民視共拿到近5億5000萬元；111年度，三立加民視共拿到近6億元，果然如預算中心說的「得標廠商集中度甚高」。

趙少康批評，民進黨執政超過8年期間，弊案頻傳、黑金復辟、物價高漲、治安敗壞，拿不出好政績讓人民有感，只好透過各種宣傳想洗人民的腦。

趙少康說，政府所有預算都應該用在刀口上，宣傳預算當然也是，其實只要做得好，不用宣傳，人民自然可以感受到，只要在應該溝通解釋，或年節交通資訊、疫苗施打等行政措施上加強媒體宣傳就好，一年怎麼會花超過14億元預算？顯然編列浮濫，在野黨必須為人民好好監督把關。

趙少康也提到，宣傳預算分配也應該公平，不能獨厚綠媒，才能確保政府想達到的政策宣傳普及到各層面民眾，打破黨政媒勾結利用預算掌控媒體的亂象，甚至把媒體當成替政黨服務的附隨組織亂象。

民視 民進黨 趙少康

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