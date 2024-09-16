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韓國瑜為國慶晚會募款卡關？ 文總：經費來源不同

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國慶晚會將於10月5日舉辦，傳北市政府經費暴增，向立法院長韓國瑜求助，韓國瑜找上公股行庫募款，但募款卻遇卡關。圖為去年國慶光雕。圖／聯合報系資料照片
國慶晚會將於10月5日舉辦，傳北市政府經費暴增，向立法院長韓國瑜求助，韓國瑜找上公股行庫募款，但募款卻遇卡關。圖為去年國慶光雕。圖／聯合報系資料照片

台北市政府在大巨蛋辦國慶晚會，找上立法院長韓國瑜「調頭寸」卻卡關，傳原因與文化總會為辦理國慶光雕展，已先向公股行庫募款千萬元有關。文總表示，國慶晚會與光雕經費來源不同，無相互影響之虞。但文總未說明是否已先向公股行庫募款。

國慶晚會將於台北大巨蛋舉辦，台北市長蔣萬安邀天后江蕙獻聲，意外獲得江蕙首肯，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增。隨著維安、設施規格不斷升級，北市府因此找上身兼國慶籌會主委的立法院長韓國瑜求助，盼中央協助補平短差。

不過，韓國瑜近日出面向公股行庫爭取經費，但傳出公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，有知情人士指出，以往國慶活動多半由中華文化總會處理。今年文總曾向慶籌會請示，要循往例辦理總統府前的國慶光雕展，已向公股行庫募集千萬元經費，導致韓國瑜為補平國慶晚會經費缺口，再向公股行庫募款才遇卡關。

對此，文化總會表示，自2017年籌辦總統府國慶光雕，相關經費均由文總自行募款，慶籌會僅於2021、2022年由募得款項的剩餘經費，協助部分光雕經費。文總也強調，依照往年經驗，國慶晚會與國慶光雕經費來源不同，無相互影響之虞。

文總指出，今年總統府國慶光雕亦由文總自行募款，並對贊助企業表達感謝，自2017年起在企業支持下，國慶光雕每年吸引約10萬人次觀賞，已成為每年10月民眾期待的藝文饗宴。

募款 國慶 韓國瑜

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