聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜為國慶晚會募款卡關？ 文總：經費來源不同
台北市政府在大巨蛋辦國慶晚會，找上立法院長韓國瑜「調頭寸」卻卡關，傳原因與文化總會為辦理國慶光雕展，已先向公股行庫募款千萬元有關。文總表示，國慶晚會與光雕經費來源不同，無相互影響之虞。但文總未說明是否已先向公股行庫募款。
國慶晚會將於台北大巨蛋舉辦，台北市長蔣萬安邀天后江蕙獻聲，意外獲得江蕙首肯，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增。隨著維安、設施規格不斷升級，北市府因此找上身兼國慶籌會主委的立法院長韓國瑜求助，盼中央協助補平短差。
不過，韓國瑜近日出面向公股行庫爭取經費，但傳出公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，有知情人士指出，以往國慶活動多半由中華文化總會處理。今年文總曾向慶籌會請示，要循往例辦理總統府前的國慶光雕展，已向公股行庫募集千萬元經費，導致韓國瑜為補平國慶晚會經費缺口，再向公股行庫募款才遇卡關。
對此，文化總會表示，自2017年籌辦總統府國慶光雕，相關經費均由文總自行募款，慶籌會僅於2021、2022年由募得款項的剩餘經費，協助部分光雕經費。文總也強調，依照往年經驗，國慶晚會與國慶光雕經費來源不同，無相互影響之虞。
文總指出，今年總統府國慶光雕亦由文總自行募款，並對贊助企業表達感謝，自2017年起在企業支持下，國慶光雕每年吸引約10萬人次觀賞，已成為每年10月民眾期待的藝文饗宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言