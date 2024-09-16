見加拿大訪團 蕭副總統：維持台海穩定是共同利益

副總統蕭美琴今天接見「加拿大國安事務訪問團」時表示，維持台海穩定對全球的繁榮具有重要意義，也是台加兩國的共同利益。她期待，透過交流了解訪賓對當前地緣政治情勢的見解，並探討台灣與加拿大潛在的合作機會。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「加拿大國安事務訪問團」，訪賓一行由加拿大前總理國安顧問費丹（Richard Fadden）率領，由外交部次長陳立國及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（JimNickel）陪同，前來總統府拜會副總統。

蕭副總統致詞表示，感謝加拿大近年來與其他全球民主陣營站在一起，強調台海和平與穩定的重要性。

副總統強調，維持台海穩定對全球的繁榮具有重要意義，也是台加兩國的共同利益。她期待透過今日的交流，了解訪賓對當前地緣政治情勢的見解，並探討台灣與加拿大潛在的合作機會。

最後，蕭副總統感謝訪賓對台加夥伴關係的關注，期盼透過交流進一步深化兩國的合作關係。