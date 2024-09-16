賴總統邀派系代表定期便當會 綠委：樂見其成
媒體報導，總統兼民進黨主席賴清德8月間曾找黨內各派系要角到官邸吃便當，並訂下兩個月一次的派系便當會約定。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，樂見其成，黨主席與黨內定期聚會、共商國事或是推進黨務，非常正面。
媒體報導指出，8月28日賴總統邀請各派系兩位代表到總統官邸舉行便當會，這是7月全代會改選後，賴總統首度與派系吃飯。
吳思瑤今天在黨團記者會上被詢及此事，她說，樂見其成，這絕對正面。
吳思瑤說，在國政部分，賴總統帶領國家在正確道路前進，在黨內部分，擔任黨主席面對黨務精進優化，也責無旁貸，用任何方式與黨內定期聚會、共商國事或是推進黨務，這是非常正面，「總統也辛苦了」。
與會派系人士證實，8月間曾聚會，這是總統官邸第一次招待客人，賴總統也向與會者說以後大家有機會固定聚會。
對於2026地方縣市大選，地方各種謠傳，與會人士表示，賴總統提到，絕對不會沒收初選，不過，也希望大家先不要討論2026議題，應該先關注執政政策，先把福國利民的政策做好。
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