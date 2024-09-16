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反2758號決議恐衝擊兩岸？民進黨團：藍營扯後腿

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
荷蘭議會日前高票通過一項動議，拒絕接受中國聲稱聯大2758號決議認定北京對台灣擁有主權的詮釋。（路透）
荷蘭議會日前高票通過一項動議，拒絕接受中國聲稱聯大2758號決議認定北京對台灣擁有主權的詮釋。（路透）

澳洲，與荷蘭國會陸續通過「2758號決議不涉台」的動議，民進黨立院黨團也研擬在立法院提出相關決議文，但國民黨立院團書記長林思銘今質疑，各國國會的相關決議是否有助於兩岸和平發展，民進黨政府應審慎評估，務實面對國際情勢。民進黨團批評，國際挺台，國民黨卻在扯自己的後腿。

繼澳洲參議院之後，荷蘭國會也通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。民進黨立院黨團日前表示，將於立法院新會期開議後提出相同的決議文，希望朝野一起挺台灣、支持自己的國家。

不過，林思銘今天表示，感謝各國國會相繼做出對中華民國台灣的支持，但他認為兩岸關係大於國際關係，各國國會的表態對兩岸關係是否會造成緊張？每個國家的國會態度是否代表其政府的態度，是否會影響該政府的對中政策？民進黨政府都必須務實嚴肅面對國際情勢、審慎評估。

民進黨團今舉行輿論記者會，民進黨立委洪申翰表示，他日前至荷蘭訪問，當地國會議員告訴他們，荷蘭已經做好準備力挺台灣，沒想到台灣最大的在野黨卻對國際挺台的決議提出質疑。

洪申翰直指國民黨正在對國際釋放錯誤、危險的訊號，跟著中共打壓台灣的國際空間，國民黨應向社會道歉，直言「有這樣的在野黨，我們還需要敵人嗎？」

民進黨團幹事長吳思瑤也表示，澳洲國會半個月前做出相關動議時，林思銘曾表態，台灣國會不反對通過類似決議，她質疑林思銘第一時間正向面對國際挺台，如今是否受到國民黨高層壓力而改口？國民黨到底是受到誰的壓力，是否受到中國國台辦的影響？

國民黨 民進黨 荷蘭

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