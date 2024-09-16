快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

民眾黨支持度下滑 民進黨團：鋼鐵小草移動中

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）涉入京華城弊案，遭羈押禁見，最新民調顯示民眾黨政黨支持度下滑。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（中）涉入京華城弊案，遭羈押禁見，最新民調顯示民眾黨政黨支持度下滑。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨支持度僅下滑1.8個百分點。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨25至34歲的年輕支持者已經被民進黨超越，認為鋼鐵小草正在移動。

台灣民意基金會上午公布最新的政黨支持傾向 ，台灣民眾黨的支持度為12%，與上個月相比下滑 1.8個百分點，對此，吳思瑤回應，這次民調也許變動幅度不大，但細究相關分析，過去20到40歲民眾黨獨佔鰲頭，現在只有20到24歲仍明顯領先民進黨與國民黨，25到34歲已被民進黨超越，代表支持者正在流失，此外，像是都會白領、高知識份子對民眾黨支持度下滑 ，都可以了解這樣純的鋼鐵小草在移動。

吳思瑤也表示，民眾黨因柯文哲案形象不在，未來要看民眾黨後續處置是否合宜，持續搞民粹、鬥臭司法，民眾會難接受，之後立法院要開議，民眾黨立委委若要繼續報復、非理性的對待自己的立委職權行使，將會讓民調有更大崩盤。

台灣民眾黨 民調 民進黨

延伸閱讀

柯文哲案 綠：攻擊司法轉移焦點社會不會買單

藍揚言刪政策宣導預算 綠盼理性務實勿挾怨報復

iPhone16上市打臉NCC？ 吳思瑤：拆彈成功還要被罵

iPhone如期上市…王鴻薇酸綠自打臉 吳思瑤：別倒果為因

相關新聞

承辦國慶晚會忙找錢 請韓國瑜幫「調頭寸」 北市府回應了

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱。不過卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增；北市府向國慶籌備...

謝龍介表態參選2026台南市長？ 陳亭妃：做好自己的事情

2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，有意角逐台南市長大位者更逐漸明朗化，其中，國民黨立委謝龍介被視為綠營最大對手，其...

馬英九泳渡日月潭11次 他75歲還想游…私下致電許淑華

日月潭泳渡昨登場，縣府今公布實際下水人數為2萬1626人，74歲的前總統馬英九也是其中之一，昨天也以2小時53分完賽；而...

反2758號決議恐衝擊兩岸？民進黨團：藍營扯後腿

澳洲，與荷蘭國會陸續通過「2758號決議不涉台」的動議，民進黨立院黨團也研擬在立法院提出相關決議文，但國民黨立院團書記長...

民眾黨支持度下滑 民進黨團：鋼鐵小草移動中

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨支持度僅下滑1.8個百分點。不過，民進黨立院黨...

時力政黨支持度上揚3.8％ 王婉諭：藍白護航貪汙嫌疑犯

台灣民意基金會今天發布最新民調，民眾黨支持度下跌至12%，時代力量則上升至5.1%，時代力量黨主席王婉諭表示，任何政黨有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。