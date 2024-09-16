民眾黨支持度下滑 民進黨團：鋼鐵小草移動中

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨支持度僅下滑1.8個百分點。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨25至34歲的年輕支持者已經被民進黨超越，認為鋼鐵小草正在移動。

台灣民意基金會上午公布最新的政黨支持傾向 ，台灣民眾黨的支持度為12%，與上個月相比下滑 1.8個百分點，對此，吳思瑤回應，這次民調也許變動幅度不大，但細究相關分析，過去20到40歲民眾黨獨佔鰲頭，現在只有20到24歲仍明顯領先民進黨與國民黨，25到34歲已被民進黨超越，代表支持者正在流失，此外，像是都會白領、高知識份子對民眾黨支持度下滑 ，都可以了解這樣純的鋼鐵小草在移動。

吳思瑤也表示，民眾黨因柯文哲案形象不在，未來要看民眾黨後續處置是否合宜，持續搞民粹、鬥臭司法，民眾會難接受，之後立法院要開議，民眾黨立委委若要繼續報復、非理性的對待自己的立委職權行使，將會讓民調有更大崩盤。