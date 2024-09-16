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時力政黨支持度上揚3.8％ 王婉諭：藍白護航貪汙嫌疑犯

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭。記者季相儒／攝影
時代力量黨主席王婉諭。記者季相儒／攝影

台灣民意基金會今天發布最新民調，民眾黨支持度下跌至12%，時代力量則上升至5.1%，時代力量黨主席王婉諭表示，任何政黨有脫序的言行舉止，時代力量都會站出來批判，現在的在野黨忙著政治鬥爭、護航貪汙嫌疑犯，無法在國會監督少數的執政黨。

根據台灣民意基金會發布民調，其中在政黨支持度的部分，民進黨較上月略增1.3個百分點，國民黨則原地踏步，民眾黨下滑1.8個百分點，時代力量上揚3.8個百分點，中性選民銳減5.2個百分點。民眾黨過去在高教育程度族群獨領風騷，如今已經面目全非。

王婉諭透過影片表示，時代力量的立場非常清楚，只要是在公共領域上面，有一些比較脫序的言行舉止，「無論他是任何政黨，時代力量都會站出來批判」，然而現在國會的狀況非常詭異，占有多數席次的藍白兩個在野黨，忙著政治鬥爭及護航貪汙嫌疑犯，無法在國會監督少數的執政黨。

王婉諭說，時代力量持續監督執政黨的所作所為，因此在站穩5%、逼近民眾黨以前，「我們不會太看重民調的數字，而是把該做的事情做好。」

時代力量 民眾黨 王婉諭

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