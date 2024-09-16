快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林槓中央綠能政策？民進黨團：企圖轉移光電弊案焦點

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
雲林縣政府近期發函給經濟部表示，希望中央綠能政策能從長計議，有統一的審查作業規範。雲林縣的太陽光電系統居全台之冠，圖為代表案場之一。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府近期發函給經濟部表示，希望中央綠能政策能從長計議，有統一的審查作業規範。雲林縣的太陽光電系統居全台之冠，圖為代表案場之一。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府爆出發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，並揚言在中央改進之前，將暫緩核發再生能源發電廠。對此，民進黨立院黨團書記長蔡易餘質疑，雲林縣政府是不是企圖藉此轉移雲林光電弊案的焦點。

雲林縣政府於7月底發出公函給經濟部能源署，盼中央能檢討綠能政策，不但要求納入總量管制，同時希望有統一的審查作業規範，並表明在中央改進之前，將暫緩審查縣內所有民間綠能的建置申請。

民進黨團今舉行記者會，蔡易餘表示，不知道雲林縣政府的目的是什麼，若是縣政府當真希望針對審查流程，或強化地方和中央溝通，黨團舉雙手贊成，但他質疑雲林縣涉光電弊案不斷，包括雲林縣前議長沈宗隆、親張派的現任議長黃凱、雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣前台西鄉長林芬瑩、二崙鄉長鍾東榮，及鄉代會主席楊世彬等人，不是遭到收押、搜索，甚至還有人被判刑。

蔡易餘質疑，雲林面對這麼多光電的弊案，是不是企圖利用與中央檢討綠能政策來轉移光電弊案的焦點？

民進黨立委洪申翰則對雲林縣政府的態度表達疑惑，指雲林縣政府一直希望吸引半導體的廠商投資，另一方面又在抵制半導體廠商最需要的綠能。

他也表示，雲林進來成為光電弊案的熱點，完全理解雲林縣政府承擔很大的壓力，認為雲林縣政府應該開誠布公檢討地方的弊端、檢討行政流程來除弊，而不是用轉移焦點的方式，把壓力轉到中央、轉到經濟部身上。他呼籲不要把綠能當作政治籌碼，也不要用轉移焦點的方式來面對地方弊端，應開大門走大路，才有助於能源轉型的進展。

弊案 蔡易餘 雲林

延伸閱讀

藍促強化海防勿放馬後炮 綠提AI偵測樂見提高預算

綠擬提2758號決議不涉台 藍：須務實面對審慎評估

藍揚言刪政策宣導預算 綠盼理性務實勿挾怨報復

藍挺雲林縣府提再生能源總量管制 綠質疑轉移焦點

相關新聞

承辦國慶晚會忙找錢 請韓國瑜幫「調頭寸」 北市府回應了

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱。不過卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增；北市府向國慶籌備...

謝龍介表態參選2026台南市長？ 陳亭妃：做好自己的事情

2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，有意角逐台南市長大位者更逐漸明朗化，其中，國民黨立委謝龍介被視為綠營最大對手，其...

馬英九泳渡日月潭11次 他75歲還想游…私下致電許淑華

日月潭泳渡昨登場，縣府今公布實際下水人數為2萬1626人，74歲的前總統馬英九也是其中之一，昨天也以2小時53分完賽；而...

影／喊「AIT沒說不關切柯文哲案」 蕭旭岑:綠營怕美「疑賴論」發酵

民眾黨主席柯文哲陷入京華城風波遭羈押，民眾黨稱美國在台協會（AIT）有聯繫，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，AIT關切...

藍白拖只能嚇「小強」 藍白聯手才能抗一黨獨大

明天是中秋節，民眾黨主席柯文哲羈押後首次無法與家人團圓的節日。柯文哲提訊時身穿「黃衫衫」、腳踩「藍白拖」，阿北雙手上銬的困境宛如「藍白合」縮影，在野聯盟網內互打、國家機器隨伺在側；後柯時期，藍白合若成藍白拖，合作一拖再拖，在野陣營註定仍是一盤散沙，難以對抗一黨獨大。

反2758號決議恐衝擊兩岸？民進黨團：藍營扯後腿

澳洲，與荷蘭國會陸續通過「2758號決議不涉台」的動議，民進黨立院黨團也研擬在立法院提出相關決議文，但國民黨立院團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。