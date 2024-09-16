雲林槓中央綠能政策？民進黨團：企圖轉移光電弊案焦點

雲林縣政府爆出發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，並揚言在中央改進之前，將暫緩核發再生能源發電廠。對此，民進黨立院黨團書記長蔡易餘質疑，雲林縣政府是不是企圖藉此轉移雲林光電弊案的焦點。

雲林縣政府於7月底發出公函給經濟部能源署，盼中央能檢討綠能政策，不但要求納入總量管制，同時希望有統一的審查作業規範，並表明在中央改進之前，將暫緩審查縣內所有民間綠能的建置申請。

民進黨團今舉行記者會，蔡易餘表示，不知道雲林縣政府的目的是什麼，若是縣政府當真希望針對審查流程，或強化地方和中央溝通，黨團舉雙手贊成，但他質疑雲林縣涉光電弊案不斷，包括雲林縣前議長沈宗隆、親張派的現任議長黃凱、雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣前台西鄉長林芬瑩、二崙鄉長鍾東榮，及鄉代會主席楊世彬等人，不是遭到收押、搜索，甚至還有人被判刑。

蔡易餘質疑，雲林面對這麼多光電的弊案，是不是企圖利用與中央檢討綠能政策來轉移光電弊案的焦點？

民進黨立委洪申翰則對雲林縣政府的態度表達疑惑，指雲林縣政府一直希望吸引半導體的廠商投資，另一方面又在抵制半導體廠商最需要的綠能。

他也表示，雲林進來成為光電弊案的熱點，完全理解雲林縣政府承擔很大的壓力，認為雲林縣政府應該開誠布公檢討地方的弊端、檢討行政流程來除弊，而不是用轉移焦點的方式，把壓力轉到中央、轉到經濟部身上。他呼籲不要把綠能當作政治籌碼，也不要用轉移焦點的方式來面對地方弊端，應開大門走大路，才有助於能源轉型的進展。