【重磅快評】韓國瑜募款卡關 國慶晚會移高雄會如何？

國慶晚會在台北大巨蛋舉辦，台北市長蔣萬安邀天后江蕙獻聲，為提高維安、設備規格，籌辦經費暴增；台北市政府向立法院長韓國瑜求助，韓找上公股行庫協助，但募款過程卡關。公股行庫恐難配合募款，固然有其理由，但國慶晚會畢竟是國家的活動，公股行庫如果想淡化「看顏色辦事」的聯想，宜多三思。

國慶晚會在大巨蛋登場，由於當天賴清德總統將出席，場地動線、座位安排都要重新調整，加上江蕙復出登台，舞台音響、現場樂隊等都得費心安排，導致晚會籌辦經費暴增。依往例，國慶活動除了一般公務預算支應，不足的部分合辦單位必須自籌，慶籌會尋求公股事業單位協助募款，也非首例，韓國瑜是慶籌會主委，向公股行庫開口爭取經費，也是為了公務，傳出卡關之說，自會引來揣測。

據了解，公股行庫卡關的主要理由是，以往的國慶活動多半由中華文化總會處理，今年文總曾向慶籌會請示，要循往例辦理總統府前的國慶光雕展，並已向公股行庫募集千萬元經費，導致為了補平國慶晚會經費缺口，韓國瑜必須再向公股行庫募款，才會發生卡關的意外。

當然，公股行庫所持理由並非無據；不過，在總統選舉期間，公股行庫選邊站的情況即受非議，當時藍委爆料，指賴清德競總全國總督導卓榮泰親自操盤公股銀行群組「信賴金融」支持賴清德，雖行庫都辯稱不過問同仁私人的社交行為，但這個群組成立一年多，本來是希望促進公股金融之間的合作，但選前改成「信賴金融」，選後卓榮泰還出任行政院長，公股行庫這次有沒有看顏色配合，難道不怕悠悠之口？

再者，國慶晚會籌辦經費暴增，除了江蕙登台，賴清德總統到場，籌辦單位提升國安規格、場地安排也是重要關鍵；江蕙復出登台，無關藍綠，她也承諾日後的高雄之約，賴清德與會是國慶晚會的重頭戲，除了出資襄贊文總辦的國慶光雕展，公股行庫還可以想得到其他礙難配合的理由嗎？

江蕙這次復出，北高爭搶登台，結果被台北市先搶走，陳其邁不免失望冷回「尊重」二字；江蕙深諳人情世故，不忘照顧陳其邁的情緒，在聲明中提到「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！」，終讓陳其邁心情平復，還向媒體賣關子，表示他和二姐的約定，容他暫時保留。事件轉折之間，展現的是江蕙的EQ。

公股行庫捧文總的場子，出資挹注文總舉辦的國慶光雕展，國家的生日喜慶，各陣營也沒有什麼話說，但重中之重的國慶晚會亟需公股行庫挹注，公股給出的是「面有難色」。國人好奇的是，如果這場國慶晚會改在雄舉行，會是什麼樣的結局？