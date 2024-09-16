藍促強化海防勿放馬後炮 綠提AI偵測樂見提高預算

針對中國偷渡客事件頻傳，行政院長卓榮泰今天表示，會迅速檢討做相應準備。民進黨立法院黨團表示，歡迎政府用更多預算支持海巡。國民黨立法院黨團呼籲提升海巡保衛海防的能力，勿放馬後炮。

有中國籍男子乘橡皮艇近日出現在林口附近海域，對於近期屢傳中國偷渡客事件，卓榮泰受訪提及，一定迅速檢討這幾次的事件，也希望海巡及軍方都能夠如實執行任務，若發現相關設備及科技、人員上面有所不足，政府會即刻檢討。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，民進黨團書記長蔡易餘表示，台灣海岸線非常的長，若要靠海巡單位布防整條海岸線做到滴水不漏，以人力來說根本非常困難。

蔡易餘指出，隨科技的進步，以AI來做海岸線的偵防、偵測，防止偷渡客、走私，如果可以透過科技解決，這是很大的突破，對於海巡人力也能獲得很大的舒緩，卓榮泰如果願意用更多預算支持海巡單位，大家都會非常歡迎。

民進黨團幹事長吳思瑤說，有國民黨立委聲稱要刪除海洋委員會的宣傳經費，但這筆錢是用於海岸偵防查緝勤務的宣導、強化台灣海域安全與執法，執政團隊可以清楚說明每一筆預算的需要，以及保有使用的必要性。

此外，針對如何強化台灣防衛能力，民進黨立委陳冠廷透過媒體群組發文建議，政府可與民間合作，引進搭配合成孔徑雷達及EO/IR（光電/紅外線）的航空器，針對可疑船隻執行高空高畫質監控等，強化偵蒐能力，也能把偵蒐到的資訊數位化，使用最新的科技處理並讓AI學習，藉此了解威脅的模式，而進一步預先研判。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天召開時事回應記者會指出，3個月內有2艘陸籍小艇直接抵達台灣海岸線，海巡竟然沒有發覺，台灣海岸門戶大開，海防到底出了什麼問題。

林思銘表示，海委會主委管碧玲稱這次小艇進入海岸線，海巡沒有人為疏失，不禁要問那到底是誰的錯。管碧玲在臉書發文說是海巡的情監偵系統設備不足，所以要積極採購無人機等相關設備，但這個問題是現在才發生嗎。

林思銘指出，海巡的設備不足，過去都有提出討論，但海委會做了什麼，根本就是怠惰輕忽。過去沒有做好，現在才在放馬後砲，這個政府的施政真的是到非常無能的地步，國安竟然出了這麼大的漏洞。治國不是靠張嘴跟推文，真正是要拿出決策，如何提升海巡保衛海防的能力。