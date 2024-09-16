承辦國慶晚會忙找錢 請韓國瑜幫「調頭寸」 北市府回應了

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱。不過卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增；北市府向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求助。北市觀傳局回應，今年晚會經費依以往經驗評估，標預算為1950萬元，循例慶籌會協助952萬9000元、北市府支應997萬1000元。

至於經費用途，觀傳局表示，包含活動規畫執行、整體行銷宣傳、交通規畫管制及行政雜支保險等。另在活動籌備過程如有經費不足部分，標案廠商可募集民間資源挹注，以完備晚會內容規畫及豐富度。

本報報導，有知情人士指出，由於這次國慶晚會為首次在大巨蛋舉辦非運動賽事，光總統出席，場地動線、座位安排都要重新調整，加上舞台音響、現場樂隊等，增加不少維安顧慮，導致國慶晚會經費暴增。據了解，韓國瑜也希望，盡量以公家資源來支援國家的活動，近期會繼續爭取經費逐步到位，確保活動順利進行。