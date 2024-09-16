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綠擬提2758號決議不涉台 藍：須務實面對審慎評估

中央社／ 台北16日電

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團預計在立法院新會期提出相同決議文呼應。國民黨團今天表示，賴政府必須要務實嚴肅面對，審慎評估；民進黨團質疑，國民黨跟中共一起打壓台灣，連自己挺自己國家都做不到，還需要敵人嗎。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議，聯大2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲及荷蘭國會近日相繼以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台的動議。

民進黨團預計在立院新會期開議後將提出相同的決議文，不過，國民黨立法院黨團書記長林思銘在今天黨團記者會表示，感謝各國國會支持中華民國，但各國國會的態度是否代表政府，是否會影響各國對中、對台政策立場是否轉變，中華民國參與國際組織，能否獲得各國的重視及支持，賴政府必須要務實嚴肅面對，審慎評估，各國國會表態是否會造成兩岸關係緊張。

林思銘說，每一位中華民國國會議員是否需要針對該決議做出明確表態，要務實觀察評估，這樣決議是不是有助於兩岸和平發展，是否會造成兩岸關係緊張，而不是貿然的在立法院也做出相同類似的決議。

林思銘指出，兩岸關係絕對大於外交關係，兩岸處理好，中華民國在國際社會上才有更寬廣的空間。

民進黨團幹事長吳思瑤說，半個月前，當澳洲跨黨派國會議員在參議院通過應重新解讀聯大2758號決議後，林思銘第一時間回應是「台灣國會也不反對可以來通過」。 如今國民黨團態度轉變，「到底是受到誰的壓力？」

吳思瑤表示，國台辦在上週記者會，用最多的篇幅質疑國際社會推動拒絕中國扭曲聯大2758號決議，訴諸國際不要挺台灣，當國台辦對台灣國會下指導棋，「國民黨是否就受到影響？」至於民眾黨，之前因民眾黨支持讓台灣得以加入IPAC，民眾黨這次的立場是什麼，藍白合了嗎，又要綁在一起嗎，要反對自己國家嗎。

民進黨團書記長蔡易餘說，很遺憾國民黨團的決定，當世界替台灣發聲時，國台辦一講話，國民黨就轉彎了。

國民黨 民進黨

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