立院新會期 藍喊話在野會更緊密合作

各界關注立院藍白新會期是否繼續合作，國民黨團書記長林思銘今天表示，藍白透過上會期的合作，已經就很多理念、價值相同的議案，包含預算、法案、人事審查等看法漸趨一致。雙方未來會有更緊密的合作，不受民眾黨主席柯文哲案子影響。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院召開時事回應記者會。對於媒體詢問，台灣民意基金會公布最新民調顯示，柯文哲的好感度大幅下滑，國民黨未來是否會持續支持柯文哲，或跟民眾黨談合作。

林思銘表示，檢方在偵辦柯文哲的過程中，有很多違反偵查不公開的問題，整個操作下來，包含檢方透露似是而非的訊息給特定媒體帶風向，造成柯文哲聲量下跌，是否真的影響支持者對柯文哲的態度，他認為有部分是真實的，但還是要長期觀察。

林思銘指出，國民黨團與民眾黨團透過上會期的合作，已經就很多理念相同、價值相同的議案，包含預算、法案、人事審查等，都有漸趨一致的看法。雙方未來在立法院會有更緊密的合作，不會受到柯文哲案子的影響。