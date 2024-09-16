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美援台軍備不堪使用 藍：盼送先進武器別倒庫存品

中央社／ 台北16日電

美國國防部監察長發布報告指出，美國援台軍備不堪使用，國民黨團書記長林思銘今天表示，他認為美方是誠意不足，可能是雙方溝通的問題，國防部應把需要的武器列清單清楚告訴美方，誠摯呼籲美方送些現代化先進的武器，而不是把庫存品往台灣倒。

美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」（Presidential DrawdownAuthority）提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。國防部13日表示，交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院召開時事回應記者會。對於媒體詢問，美方援台軍備不堪使用，林思銘指出，誠摯呼籲美方，如果有心增加台灣戰備，還是希望送一些現代化先進的武器，而不是把庫存品往台灣倒。

林思銘說，他認為美方是誠意不足，可能是台美在溝通上的問題，國防部應把需要的武器列清單清楚告訴美方。

另外，林思銘向美國政府喊話，台灣購買的戰機，交機時程延宕很久了，總經費達新台幣1600億元，台灣已支付1200億元，卻連一架戰機都沒看到，呼籲美方趕快交付台灣所購買的武器，並拿出實際的作法幫助台灣。

國防部 林思銘 美國

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