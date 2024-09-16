藍揚言刪政策宣導預算 綠盼理性務實勿挾怨報復

國民黨團書記長林思銘今天表示，明年度總預算中，政策宣導費大幅增加，絕對會嚴加審查，沒必要的就減列。民進黨團幹事長吳思瑤說，盼在野黨理性務實科學，別為反對而反對，把砍預算作為政治上挾怨報復的工具。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院國民黨團召開時事回應記者會指出，民國114年度總預算中，政策宣導費大幅增加，共編列新台幣14.9億元，較今年的9億元大幅增加5.9億元。其中宣導費用最多的機關，包括內政部2.6億，行政院2.2億，農業部、交通部及教育部都增加很多。

林思銘表示，對於賴政府大幅增加政策宣導費用，是否在濫用納稅錢，國民黨團絕對會嚴加審查。

林思銘也指出，從蔡政府到賴政府，對於政策宣導費都是綁標圖利特定媒體，政府利用特定媒體大內宣、粉飾施政不佳，同時用網軍側翼打擊在野黨，綠色黨國正在成長茁壯。國民黨絕對會嚴審預算，沒必要的預算就會減列。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰今天也在立法院民進黨團召開輿情回應記者會。

對於國民黨團質疑政府明年宣傳費用大幅增加，吳思瑤說，各界可以嚴格監督預算，但希望在野黨不要先射箭再畫靶，也不要欲加之罪何患無辭，更不要未議而決，即還沒有進入審查就進行政治動機上的臆測。

吳思瑤也舉幾個增加比較多業務宣導費用的部會進行說明，如內政部是為了強化全民識詐、防詐，一起向詐騙集團宣戰，進行反詐騙相關宣導；而交通部則是為了要宣導行人道路交通安全，國民黨都反對嗎。

吳思瑤表示，除了國民黨團要對宣傳費用下手外，也看到民眾黨立委為了民眾黨主席柯文哲，揚言凍結總統府預算、刪除監察院預算等，這都是挾怨報復，希望在野黨能夠理性務實科學，不要為了反對而反對，把砍預算作為政治上挾怨報復的工具。

蔡易餘說，國民黨如果要砍預算，就請具體說明哪項預算的使用上有問題，而且為了遏止詐騙、有更好的交通建設，難道不需要有預算嗎。

洪申翰指出，立委要監督預算，完全沒有問題，但請拿出明確理由，而不是拿砍預算來報復行政部門。