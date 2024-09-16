藍挺雲林縣府提再生能源總量管制 綠質疑轉移焦點

雲林縣政府函文能源署，要求再生能源總量管制。民進黨立法院黨團今天質疑，雲林縣目前面對多起光電弊案，是否想藉此轉移焦點。國民黨立法院黨團則支持雲林縣政府的看法。

雲林縣政府7月31日發函經濟部能源署，要求擬訂再生能源總量管制作為及主管機關同意函審查作業規範，至今未獲回覆。經濟部長郭智輝15日說，已要求能源署與地方政府多溝通。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，對於媒體詢問上述議題，作相關說明。

蔡易餘說，若要跟能源署就光電發照流程或強化溝通等，黨團支持，但看到雲林縣政府這樣的宣示，讓人覺得在轉移焦點，因為目前司法單位查辦光電弊案，雖然藍綠都有人涉案，但從比例上來看，國民黨有多位人士涉案，雲林縣也面對多起光電弊案。

長期關注能源議題的洪申翰表示，雲林縣政府希望吸引半導體廠商到雲林投資，但半導體業最重視的就是綠電是否足夠，這中間的矛盾，雲林縣政府要出面說明。

洪申翰說，最近檢調調查藍綠口中的光電弊案，發現雲林幾乎是弊案熱點，因此各界可以理解雲林縣政府現在承擔很大的壓力。此外，執政黨願意跟地方溝通，也希望雲林縣政府開誠布公，不要拿綠能作為政治籌碼，也不要用轉移焦點的方式來面對地方上的弊端。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院召開時事回應記者會指出，雲林縣政府7月發函給行政院、經濟部，針對農牧地作為太陽光電使用，要求行政院未來要訂定統一審查標準，並就全國農牧用地做總量管制，行政院目前還沒有積極回應，但黨團對縣府的看法表示支持。

林思銘表示，農牧地就是要作為農業使用，把農牧用地拿來種電，對農業經濟發展傷害不言而喻，國民黨團認為政府絕對不能為了發展能源政策，把農牧地當光電土地使用，這部分政府要說清楚，訂出更嚴謹規則。