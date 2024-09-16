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iPhone16上市打臉NCC？ 吳思瑤：拆彈成功還要被罵

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
iPhone 16上周正式發表，近期開放預購。國民黨立委王鴻薇對此表示，時任NCC副主委翁柏宗還曾拿蘋果手機威脅過在野黨與國人，是拿自己的專業情緒勒索全國人民。民進黨立院黨團吳思瑤則反擊說，國民黨不要做賊喊抓賊，明明是行政部門拆彈成功，還要被罵嗎？圖為iPhone 16。（路透）
iPhone 16上周正式發表，近期開放預購。國民黨立委王鴻薇對此表示，時任NCC副主委翁柏宗還曾拿蘋果手機威脅過在野黨與國人，是拿自己的專業情緒勒索全國人民。民進黨立院黨團吳思瑤則反擊說，國民黨不要做賊喊抓賊，明明是行政部門拆彈成功，還要被罵嗎？圖為iPhone 16。（路透）

iPhone 16上周正式發表，近期開放預購。國民黨立委王鴻薇對此表示，時任NCC副主委翁柏宗還曾拿蘋果手機威脅過在野黨與國人，是拿自己的專業情緒勒索全國人民。民進黨立院黨團吳思瑤則反擊說，國民黨不要做賊喊抓賊，明明是行政部門拆彈成功，還要被罵嗎？

針對NCC人事同意權案遲遲未過，王鴻薇指出，下任主委被提名人翁柏宗曾公開說，「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone 16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售。」王鴻薇說，如今iPhone 16如期上市，事實狠狠打了執政黨跟NCC的臉，並批評翁柏宗信用掃地，是為了自己的官位公然釋放「假消息」。

民進黨團上午舉行輿情記者會，吳思瑤表示，國民黨不要做賊喊抓賊，藍白聯手在立法院程序委員會，和院會，阻擋NCC人事同意權8次，所以NCC作為一個服務國人、重要的行政部門、獨立機關，絕對要未雨綢繆！

她指出，NCC為因應人事同意權被在野黨嚴重延宕，啟動了救急的措施來作為權宜之計，包括通過內規，針對委員人數沒有達到總額過半數時，主委或代理主委可以召開既有委員組成的委員諮詢會議，可以針對58項的民生業務來先行進行審議，其中就包括iPhone 16的上市，不要影響到國人使用的權益。

吳思瑤說，NCC未雨綢繆，何錯之有？藍白不要在前線佈地雷，行政部門疲於奔命，最後拆彈成功，難道還要被罵嗎？他呼籲藍白立委儘快讓NCC人事同意權通過吧，否則繼續癱瘓民生的業務，這樣的責任，國會難以向社會交代。

NCC 翁柏宗 藍白

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