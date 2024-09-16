謝龍介表態參選2026台南市長？ 陳亭妃：做好自己的事情

2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，有意角逐台南市長大位者更逐漸明朗化，其中，國民黨立委謝龍介被視為綠營最大對手，其昨天也在節目上提到，假設選上「只會做4年，讓大家懷念40年」，對此，民進黨立委陳亭妃說，現階段做好自己的事情，為國家團結一致；立委林俊憲子弟兵、市議員蔡筱薇則呼籲謝龍介，先改掉造謠跟歧視女性壞習慣。

謝龍介昨在節目中提到，假設他選上台南市長，一樣只會做4年，且「給他4年，會讓大家懷念40年。」，看似表態參選2026台南市長，對此，蔡筱薇認為，謝龍介絕對是綠營頭號假想敵之一，若他要拚出線，爭取民眾支持，建議先修改一下「大炮性格」，畢竟謝龍介失言的前科可說是歷歷在目。

蔡筱薇也提到，利用低劣言論博取民眾注意力，是謝龍介慣用選舉操作手法，若謝想要更上一層樓，建議還是先修改一下大炮性格，講話之前先在腦袋中思考一下，尤其「4年做完8年的建設」這句口號，很明顯暴露其對台南沒有長遠規畫。