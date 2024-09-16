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謝龍介表態參選2026台南市長？ 陳亭妃：做好自己的事情

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨立委謝龍介被視為綠營2026台南縣市長選舉最大對手，其昨在節目上看似表態有意參選，對此，民進黨立委陳亭妃說，現階段做好自己的事情，為國家團結一致，才是民進黨現在最重要的責任。圖／陳亭妃服務處提供
國民黨立委謝龍介被視為綠營2026台南縣市長選舉最大對手，其昨在節目上看似表態有意參選，對此，民進黨立委陳亭妃說，現階段做好自己的事情，為國家團結一致，才是民進黨現在最重要的責任。圖／陳亭妃服務處提供

2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，有意角逐台南市長大位者更逐漸明朗化，其中，國民黨立委謝龍介被視為綠營最大對手，其昨天也在節目上提到，假設選上「只會做4年，讓大家懷念40年」，對此，民進黨立委陳亭妃說，現階段做好自己的事情，為國家團結一致；立委林俊憲子弟兵、市議員蔡筱薇則呼籲謝龍介，先改掉造謠跟歧視女性壞習慣。

謝龍介昨在節目中提到，假設他選上台南市長，一樣只會做4年，且「給他4年，會讓大家懷念40年。」，看似表態參選2026台南市長，對此，蔡筱薇認為，謝龍介絕對是綠營頭號假想敵之一，若他要拚出線，爭取民眾支持，建議先修改一下「大炮性格」，畢竟謝龍介失言的前科可說是歷歷在目。

蔡筱薇也提到，利用低劣言論博取民眾注意力，是謝龍介慣用選舉操作手法，若謝想要更上一層樓，建議還是先修改一下大炮性格，講話之前先在腦袋中思考一下，尤其「4年做完8年的建設」這句口號，很明顯暴露其對台南沒有長遠規畫。

陳亭妃則回應，主席（指賴清德總統）已在中常會三申五令要求黨員，不要在公開媒體當中討論2026，因此，現階段自己會做好自己的事情，為國家團結一致，為未來共同努力打拼，這才是民進黨現在最重要的責任。

針對國民黨立委謝龍介昨在節目上看似表態有意角逐2026台南市長之位，立委林俊憲子弟兵、市議員蔡筱薇呼籲謝龍介，先改掉造謠跟歧視女性壞習慣。圖／蔡筱薇服務處提供
針對國民黨立委謝龍介昨在節目上看似表態有意角逐2026台南市長之位，立委林俊憲子弟兵、市議員蔡筱薇呼籲謝龍介，先改掉造謠跟歧視女性壞習慣。圖／蔡筱薇服務處提供
媒體公布的最新台南市長可能人選民調顯示，國民黨立委謝龍介若是對上民進黨立委陳亭妃，陳亭妃支持度領先謝龍介。圖／聯合報系資料照片
媒體公布的最新台南市長可能人選民調顯示，國民黨立委謝龍介若是對上民進黨立委陳亭妃，陳亭妃支持度領先謝龍介。圖／聯合報系資料照片

謝龍介

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