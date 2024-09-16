馬英九連11年日月潭泳渡 他75歲還想游…私下致電許淑華

日月潭泳渡昨登場，縣府今公布實際下水人數為2萬1626人，74歲的前總統馬英九也是其中之一，昨天也以2小時53分完賽；而受限年齡，今年是他「最後一游」。但據了解，馬英九明年還想游，私下致電南投縣長許淑華表達其意願。

南投縣教育處今在縣務會議報告日月潭泳渡人數統計，公布今年挑戰泳渡報名人數雖有2萬2606人，但有980人未下水挑戰，實際下水人數為2萬1626人，參與泳渡活動相關人潮粗估逾5萬人，為日月潭周邊創造可觀商機。

許淑華也在會中肯定泳渡活動圓滿落幕，並感謝空勤隊、救護團隊及相關人員辛勞，她表示，期間雖有少數泳者不適就醫檢查，幸均平安，顯示今年活動規畫執行到位，後續縣府也將與主辦單位積極檢討，完善活動細節，讓活動越辦越好。

而今年的日月潭萬人泳渡活動，74歲馬英九今年一樣沒缺席，這也是他連續第11次挑戰，但今年他因卸任滿8年，已無特勤禮遇，因此由縣府派員陪同橫渡日月潭，最後他也以2小時53分完賽，第11度成功橫渡日月潭。

馬英九從2002年第一次參加日月潭泳渡52歲，游到今年已74歲，對該活動相當有感情，可他明年將滿75歲，超過日月潭萬人泳渡年齡上限，無法參加保險，，今年將是他在日月潭的「最後一游」，也讓他在致詞時感嘆直呼「時間過得真快」。