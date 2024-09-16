雲林縣府為綠能槓中央 國民黨團表態力挺

雲林縣府為綠能政策槓上中央，要求能源署提供統一規範標準，引起各界熱議。國民黨立法院黨團書記長林思銘今天表示，雲林縣7月發函政院，要求應制定統一標準，並作農牧用地總量管制，國民黨團表示支持。

林思銘提到，農牧地如果不是農用而拿來種電，對農業的傷害不言而喻，政府發展能源政策，應該要說清楚，訂出嚴謹規則。

另外，林思銘也提及總預算大幅增加的問題，他質疑政府是否濫用人民納稅錢？當中是否有少為人知的藏匿？國民黨團會嚴格審查，尤其是民進黨政府大幅增加宣傳費，幾乎都在綁標特定媒體、圖利特定媒體，粉飾政績不佳的問題。

「聯合國大會第2758決議文不涉台灣」議題近期也受到各方討論。林思銘表示，荷蘭國會支持相關決議，應表感謝，不過我國也須務實面對國際情勢，此舉是否會造成兩岸關係變得更加緊張，以及是否會影響中華民國未來進入各項組織，政府應該面對，也要審慎評估。

最後，林思銘補充，立法院長韓國瑜將於後天會召開黨團協商討論開議時程，國民黨團希望在20日開議，召委選舉時間將延後一周。