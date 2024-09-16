快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰2026／謝龍介表態再戰台南 李四川備戰新北中？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委謝龍介昨天公開表態2026年將再戰台南，並表示如果當選「只做4年」，民眾黨立委張啟楷也說「民眾黨多數人會支持」，變相支持「藍白合」。被國民黨視為2026年戰新北市長有力人選的台北市副市長李四川，近期找過去新北市同僚進北市府，雖然李四川否認與備戰參選有關，但外界仍不排除是為因應未來變化。

謝龍介昨天說，他曾經詢問時任台南市長賴清德有做過一件建設嗎？只要公開講出來，自己馬上辭職，不過賴始終沒有回應。每個市長都想連任，所以會規畫4年，也因如此自己才提出只做4年的承諾，只一當選就開始做事。謝龍介最後自己說，「給我4年，我讓你懷念40年。」

近期謝龍介也曾在政論節目中表示，民眾黨主席柯文哲被檢方羈押禁見，很多民眾黨立委也私下向他請教，他也知無不言，謝龍介的舉動也被視為是預先爭取民眾黨在2026年選戰的支持。民眾黨立委張啟楷對此表示，民眾黨大部分人會支持謝龍介，謝本來就是很好的人才；而且謝龍介是有是非的人，理念跟他是相近的，當然支持。

另外一邊，新北市選情也同樣備受關注。其中，李四川在近期延攬曾協助朱立倫、侯友宜參選新北市長的宋自強擔任市政顧問。

宋自強本已在新北市府退休，不過在李四川招募下，進入北市府副市長辦公室。宋自強為媒體出身，曾任中央社總編輯，後在朱立倫任職桃園縣長時，於桃園縣擔任過政府新聞室主任、工策會總幹事、觀光行銷局長等。朱立倫轉戰新北市長第一戰，也是交由宋自強擔任總操盤手；朱立倫當選新北市長後，宋自強則擔任過新北市政顧問與副祕書長職務。

對於各界解讀李四川延攬宋自強是釋出備戰新北市長的訊號，李四川對此重申「說實在到現在，我都沒有參選意願，真的不要想太多。」但有國民黨人私下表示，李四川目前雖然還沒表態要選新北市長，但宋自強曾操盤過多場直轄市長等級選舉是不爭的事實，有宋自強在李四川身邊，足以因應未來可能的變局。

台北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片

李四川 民眾黨

延伸閱讀

找他來備戰新北市長選舉？李四川澄清：想太多

維繫40年婚姻有秘訣 李四川「1句話」告誡掀熱烈掌聲

建國啤酒廠遭監委糾正 李四川曝原因：台酒不願簽協議書

京華城案白營拉都發局背書 李四川打臉：僅符合程序「沒說合法」

相關新聞

謝龍介表態參選2026台南市長？ 陳亭妃：做好自己的事情

2026年九合一地方縣市長選舉備受矚目，有意角逐台南市長大位者更逐漸明朗化，其中，國民黨立委謝龍介被視為綠營最大對手，其...

馬英九連11年日月潭泳渡 他75歲還想游…私下致電許淑華

日月潭泳渡昨登場，縣府今公布實際下水人數為2萬1626人，74歲的前總統馬英九也是其中之一，昨天也以2小時53分完賽；而...

iPhone16上市打臉NCC？ 吳思瑤：拆彈成功還要被罵

iPhone 16上周正式發表，近期開放預購。國民黨立委王鴻薇對此表示，時任NCC副主委翁柏宗還曾拿蘋果手機威脅過在野黨...

雲林縣府為綠能槓中央 國民黨團表態力挺

雲林縣府為綠能政策槓上中央，要求能源署提供統一規範標準，引起各界熱議。國民黨立法院黨團書記長林思銘今天表示，雲林縣7月發...

備戰2026／謝龍介表態再戰台南 李四川備戰新北中？

國民黨立委謝龍介昨天公開表態2026年將再戰台南，並表示如果當選「只做4年」，民眾黨立委張啟楷也說「民眾黨多數人會支持」...

藍縣市槓中央為提早布局2026？ 侯友宜：中央要多傾聽

近期多個藍營縣市政府因綠能、國土計畫法等政策槓上中央政府，被外界解讀是縣市長們提早布局2026。新北市長侯友宜表示，地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。