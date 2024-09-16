備戰2026／謝龍介表態再戰台南 李四川備戰新北中？

國民黨立委謝龍介昨天公開表態2026年將再戰台南，並表示如果當選「只做4年」，民眾黨立委張啟楷也說「民眾黨多數人會支持」，變相支持「藍白合」。被國民黨視為2026年戰新北市長有力人選的台北市副市長李四川，近期找過去新北市同僚進北市府，雖然李四川否認與備戰參選有關，但外界仍不排除是為因應未來變化。

謝龍介昨天說，他曾經詢問時任台南市長賴清德有做過一件建設嗎？只要公開講出來，自己馬上辭職，不過賴始終沒有回應。每個市長都想連任，所以會規畫4年，也因如此自己才提出只做4年的承諾，只一當選就開始做事。謝龍介最後自己說，「給我4年，我讓你懷念40年。」

近期謝龍介也曾在政論節目中表示，民眾黨主席柯文哲被檢方羈押禁見，很多民眾黨立委也私下向他請教，他也知無不言，謝龍介的舉動也被視為是預先爭取民眾黨在2026年選戰的支持。民眾黨立委張啟楷對此表示，民眾黨大部分人會支持謝龍介，謝本來就是很好的人才；而且謝龍介是有是非的人，理念跟他是相近的，當然支持。

另外一邊，新北市選情也同樣備受關注。其中，李四川在近期延攬曾協助朱立倫、侯友宜參選新北市長的宋自強擔任市政顧問。

宋自強本已在新北市府退休，不過在李四川招募下，進入北市府副市長辦公室。宋自強為媒體出身，曾任中央社總編輯，後在朱立倫任職桃園縣長時，於桃園縣擔任過政府新聞室主任、工策會總幹事、觀光行銷局長等。朱立倫轉戰新北市長第一戰，也是交由宋自強擔任總操盤手；朱立倫當選新北市長後，宋自強則擔任過新北市政顧問與副祕書長職務。