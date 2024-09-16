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藍縣市槓中央為提早布局2026？ 侯友宜：中央要多傾聽
近期多個藍營縣市政府因綠能、國土計畫法等政策槓上中央政府，被外界解讀是縣市長們提早布局2026。新北市長侯友宜表示，地方政府一定會反映地方民眾心聲大家應多溝通、共同承擔往前走，中央過程中應多傾聽地方聲音，地方也會尊重中央，大家共同面對。
雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制及統一審查作業規範等，否則暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。台中、南投等縣市也對中央推動「國土計畫法」有疑慮，暫緩提報國土功能分區圖草案，外界多個藍營縣市政府槓中央，是縣市長們提早布局2026。
侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程後接受媒體聯訪時表示，地方政府一定會反映地方居民心聲，像雲林縣情況，政府應在生態產業發展過程中均衡照顧民眾，這是地方聽到的聲音，一定會不斷跟中央反映。
侯友宜認為，其實面對問題，多溝通、大家共同承擔、往前走，就像國土計畫一樣，地方有很多聲音，還是要透過中央地方大家共面對與溝通。國家是自己的，中央要傾聽地方聲音，地方也會尊重中央，大家用共同態度去面對及解決問題。
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