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偷渡陸男有共青團背景？ 侯友宜籲：嚴肅看待、釐清動機

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程。記者李成蔭／攝影
侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程。記者李成蔭／攝影

偷渡至新北林口海岸一帶的陸籍男子收押，且具有共青團背景，引發各界關注。新北市長侯友宜表示，政府應嚴肅看待該事件，並釐清男子偷渡動機，也要了解相關單位設備及人員夠不夠。

卅一歲陸籍男子王旭坤前天清晨駕有舷外機的橡皮小艇接近林口海岸，自行用手機報案，新北消防局通知海巡人員到場救援，王有脫水情況，送醫後由海巡帶回偵辦，檢方認定王涉犯入出國移民法「未經許可入境」，有逃亡、勾串之虞，聲押禁見獲准，事件也引發討論。

侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程後，於接受媒體聯訪時表示，政府要嚴肅看待該事件，要先釐清該男子偷渡 動機；要了解國安、海巡、防疫等面向上人員及設備夠不夠，能夠在發現偷渡客之前先做好，至於該偷渡不法行為，這要好好釐清。

侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
侯友宜今上午赴新北北大特區的桃子腳國中小視察新建校舍工程後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

偷渡 海巡

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