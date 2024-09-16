江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，台北市長蔣萬安邀天后江蕙獻聲，意外獲得江蕙首肯，為提高維安、設備規格，連帶使經費暴增。台北市政府向立法院長韓國瑜求助，韓國瑜找上公股行庫，盼協助經費挹注到位，但募款過程卻出現卡關。

慶籌會日前公布民國113年國慶主視覺，國慶大會當天將安排一系列表演活動，並開放500名民眾觀禮，晚間的國慶煙火擇定在雲林虎尾高鐵特定區舉行，預計施放約40分鐘；國慶晚會則率先在台北大巨蛋登場，由於當天賴清德總統將出席，基於國安因素考量，將不開放4、5樓座位。

知情人士指出，往年舉辦國慶活動，除了有一般公務預算支應，經費不足的部分合辦單位必須自籌，慶籌會也會尋求公股事業單位協助募款。

據了解，國慶大會及國慶煙火的經費都已到位，不過，此次晚會地點在大巨蛋舉辦，不僅參加人數倍增，軟硬體安排、受矚目程度都有別以往，隨著維安、設施規格不斷升級，北市府因此找上身兼國慶籌會主委的韓國瑜求助，盼中央協助補平短差。

韓國瑜近日出面向公股行庫爭取經費，但傳出公股行庫以盈餘有限為由，募款過程一度不順利，引發藍營質疑，是否因立法院改朝換代，出現大小眼的情況。

知情人士表示，以往的國慶活動多半由中華文化總會處理。今年文總曾向慶籌會請示，要循往例辦理總統府前的國慶光雕展，已向公股行庫募集千萬元經費，導致韓國瑜為了補平國慶晚會經費缺口，再向公股行庫募款才遇卡關。

知情人士指出，由於首次在大巨蛋舉辦非運動賽事，光是總統出席，場地動線、座位安排都要重新調整，加上舞台音響、現場樂隊等，都增加不少維安顧慮，導致國慶晚會經費暴增。據了解，韓國瑜也希望，盡量以公家資源來支援國家的活動，近期會繼續爭取經費逐步到位，確保活動順利進行。