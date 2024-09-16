宣傳費遭批偏重特定媒體 卓榮泰：不允許集中標案

在野黨質疑明年宣傳費用大幅增加，過往宣傳費偏重特定媒體。行政院長卓榮泰今天說，如果當中真的有一些集中標案的問題，他會特別重視，若真的過度集中在某幾個廠商，「那不是廠商的問題、那是政府的問題」，未來不允許這樣的情形。

立法院新會期將審查明年度中央政府總預算，明年宣傳費用大幅增加，引發爭議，且在野黨立委質疑，過往宣傳費偏重特定媒體，得標廠商都是「綠友友」。

卓榮泰今天視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，他會前接受媒體聯訪表示，中央政府預算編定，有法定程序與時程，他希望能在法定時程當中如實通過，政府也依據嚴謹過程與程序，各部會由下而上，編定明年度的中央政府總預算，希望在審查預算當中，能向國會好好說明，希望得到支持。

不過，卓榮泰說，如果當中真的有一些集中標案的問題，他會特別重視，因為要扶植幫忙的是國內所有產業、所有相關業者，「如果真的過度集中在某幾個廠商的話，那不是廠商的問題，那是政府的問題」，他相信大家都有能力為政府做正面、正確、迅速的報告，給人民充分了解，他會特別注意問題。

卓榮泰說，如果以前這部分被國會議員了解而且指導政府，他非常感謝，未來不允許這樣的情形，希望能得到社會肯定與支持，也希望國會幫忙通過整筆預算，交給政府如實執行。

另外，媒體也問到，拉下大法官人事案是新會期藍白合作首戰，因為柯文哲案，民眾黨喊刪NCC、法務部、總統府等預算。

卓榮泰表示，預算經過法定程序編列，新會期即將開始，每個委員都非常努力，各部會首長也都非常努力，政府會依事實跟大家做合理說明。

媒體追問，民眾黨說柯文哲案是政治迫害，要求政府放人。卓榮泰說，相信司法是社會共同標準，整個案情還在進行中，任何人不宜多做揣測，希望給司法檢調人員多一點空間，一定要本於勿枉勿縱精神，讓社會建立對司法的公信力。