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吳敦義為國賓飯店容積案動怒 陳其邁只用一句話回應
高雄國賓重建案容積率1142％引發討論，前副總統吳敦義曾任高雄市長，昨以「一派胡言」回擊外界影射他與此案有關，現任市長陳其邁沒有多評論，僅簡單表示，建築規定都是按照相關法規處理。
台北市京華城容積率840％引發側目，高雄國賓飯店重建案容積率1142％，遠雄THE ONE大樓容積率2950％，有親綠粉專及名嘴認為高容積率與前市長吳敦義有關。
吳敦義受不了這些質疑，昨透過臉書說，有關國賓容積破千是他擔任高雄市長時核定的說法，「這完全是胡言亂語、一派胡言」；THE ONE大樓的2000多容積獎勵是他核定的，「那也是歪曲事實的謊言」，政府核發的建照有一定期限，怎可能施工期長達20年。
高雄市長陳其邁今早主持市政會議，對此受訪表示，所有建築規定都是按照相關法規來進行處理。
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