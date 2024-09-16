5大部會宣傳費暴增 藍促退回重編

五大部會明年宣傳費大幅增加，各界議論。國民黨立委洪孟楷昨批，部會已編列百億元業務費用，還要增加宣傳費，這種虛胖的錢一毛都不該花，主張退回重編。民眾黨立院黨團認為不用退回，但可直接砍預算。民進黨團籲不要未審先判、未議而決。

農業部、交通部、衛福部、海委會、海基會等五大部會明年媒體宣傳費用大幅增加，其中海委會媒體宣傳從四百萬元暴增一千六百萬元，漲幅四倍；衛福部從一千八百萬元暴增到四千三百萬元；交通部從六千七百萬元增至一億三百萬，各自成長數千萬元。

洪孟楷表示，物價上揚，萬物皆漲，政府竟仍大幅調漲宣傳費，交出這樣預算規畫書，不會汗顏？政府做得好，民眾自有感，如果花錢只是想買媒體搞造神運動，將無法令人信服。

民眾黨立委張啓楷表示，各部會做事情最重要，不用大撒幣宣傳，相關預算應適度刪減，同時檢視過去績效如何。

「不用退回，直接砍了。」張啓楷說，幅度可再考慮，政府編列經費應該多一點做實事、少一點擦脂抹粉與大內宣，甚至有無暗藏網軍的錢，都有必要再進一步追查。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，在野連日鎖定部會媒體宣傳費，但這筆費用是政府為強化政策論述所編，在野此舉是想堵住政府的嘴，阻絕政府和人民說明政策的機會。

吳思瑤指出，中央政府總預算已送到立法院，行政部門有責任說明過去如何執行、未來如何花用，立法部門有責任透過審查決定預算合宜數字，但絕不是動輒退回、拒審，這種都是「太政治的話術」，希望呼籲不要未審先判、未議而決。