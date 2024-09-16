「一派胡言」 吳敦義駁核高雄國賓容積

京華城案容積爭議延燒至高雄國賓飯店，傳出國賓飯店容積百分比「破千」，是高雄市前市長吳敦義核定。吳敦義昨天透過臉書駁斥，並還原時間軸表示，相關傳言完全是胡言亂語、一派胡言。

吳敦義指出，建築容積獎勵的核定確屬地方首長之權，高雄國賓飯店是一九八一年開幕營業，他是在一九九○年至高雄服務，於一九九八年卸任。高雄國賓決定重建是二○二○年的事，距他卸任高雄市長已近廿年，所謂取得百分之一千一百四十二的容積獎勵是今年，與他當市長的時代更加遙遠。

「這時的我，無官一身輕，有什麼權力核定國賓飯店容積案？這事干我底事？」吳敦義表示，還有人說遠雄建設在高雄興建的THE ONE大樓的兩千多容積獎勵是他核定的，也是歪曲事實的謊言。

吳敦義說，凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工；THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，它大約是在四年前完工，施工期就長達廿年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？

吳敦義說，就他的印象，建物容積獎勵辦法應是一九九九年三月才發布施行，那時他已不當高雄市長了，而在他當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。