iPhone16上市狠打臉 藍委轟翁柏宗踐踏專業

台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨痛批司法不公，獲國民黨聲援，藍白在立院合作引發關注。立院本會期重要議案中，國家通訊傳播委員會（NCC）人事案也是關鍵，國民黨立委王鴻薇昨以iPhone16上市為例，點名NCC副主委翁柏宗想當下一任主委？簡直是笑話。

iPhone16上周正式發表，近期開放預購。王鴻薇表示，幾個月前，下任NCC主委被提名人翁柏宗就公開說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售。」當時翁柏宗才說完，曾任兩屆NCC委員的國民黨立委翁曉玲第一時間就拿法規說明「手機認證不需要委員會，只要工作小組就能完成」，但民進黨根本聽不進去，綠媒、側翼照樣出來攻擊；iPhone 16如期上市，狠狠打了執政黨跟NCC的臉。

王鴻薇批評翁柏宗主動讓自己信用掃地，連主管法規流程都不熟，尤其公然釋放這樣的「假消息」為了自己的官位，這樣散布謠言沒有觸法嗎？翁柏宗這樣踐踏自己專業，她就問NCC敢不敢辦自己？這樣的人沒出來道歉，還想當下一任主委？簡直就是笑話。

本報昨未取得NCC回應。民進黨團幹事長吳思瑤則指出，正因人事案不斷延宕，行政部門為避免影響民生採取必要措施，也是職責之一，盼在野不要倒果為因，應盡快完成人事同意權行使。

此外，針對民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷昨天說，賴清德總統曾公開承諾，要到立法院國情報告，過去也說羈押就是破壞人權、不要破壞偵查不公開原則，在柯文哲的案子卻是謠言每天飛，自己會先提案凍結總統府預算，並邀民眾黨、國民黨立委連署，直到賴總統前來立法院國情報告才解凍。

國民黨立委洪孟楷表示，尊重民眾黨立委相關提案，是否支持提案，還要經過黨團大會拍板。不過，國民黨立委謝龍介昨受訪時表示，就目前情況來看，檢調查辦柯文哲案過程，確實違反偵查不公開，但是並沒有看到總統府、賴總統有介入個案的跡象，「我沒有觀察到清德兄有介入」。他認為，是否需上綱到凍結總統府預算，應該用更理性的態度探討。

民進黨立委林俊憲則說，總統府明年度預算為十一點二億元，其中十億元為一般行政科目，幾乎全是基本維持費，沒有擴張性的行政計畫，民眾黨說要凍結總統府預算，不是政治惡搞是什麼？若要惡搞妨礙憲政機關運作，民進黨一定戰到底。他更酸說，民眾黨何不提案刪除台北看守所預算，使其無法運作，「阿北直接就地釋放，不是更快？」