民進黨慶辦影像展 遭批違行政中立 高捷喊卡

今年九月廿八日是民進黨創黨卅八周年，黨慶系列活動，原訂在高雄捷運美麗島站舉辦影像展，遭國民黨市議員質疑有政治意涵、違反行政中立，活動昨急轉彎，將延期並另覓場地。

高捷指出，當初考量僅是靜態攝影展，非動態聚眾才同意，已請主辦單位尋找替代方案。

民進黨高市黨部回應，黨慶活動是中央黨部主辦，目前僅知道攝影展會換場地，新地點還不清楚。高雄市長陳其邁說，是民進黨部和高捷公司接洽，主辦單位及捷運公司的決定，「站在市府的立場，我們尊重」。

民進黨發言人吳崢表示，近日將開會討論替代方案，會再公告周知。據了解，民進黨影像展會選在高雄美麗島站，除了適逢美麗島事件四十五周年，另一主因是二○一六年時任總統蔡英文、高雄市長陳菊也曾在卅周年黨慶時，於美麗島站舉辦「民主時代影像巡迴展」，此次民進黨中央黨部循例申請場地，卻遭質疑行政不中立，高捷也在上周末來函盼更改場地，因此作出調整。

知情人士指出，影像展是以國會改革歷程為題，以台灣民主為主體，並非全然的政治活動，但基於尊重高捷，目前正依場地需求尋找替代方案，地點還是會選在高雄，這幾天黨部將開會討論。至於民進黨主席、賴清德總統是否參加高雄系列活動，該人士指出，因涉及維安考量，目前尚在確認中，還未定案。

民進黨卅八周年黨慶，原訂本月廿二日至廿七日在高捷美麗島站舉行「守護台灣民主路一直走」影像展，活動公布後，民眾向國民黨市議員邱于軒陳情，指「捷運站禁止政治活動，是禁止民進黨以外的政治活動」，為此邱找出高捷公司活動場地出借須知，規範「涉及政治選舉、抗議、抗爭或集會遊行等活動，得拒絕活動場地之申請」，她行文高雄市府質疑行政不中立。

「這是很明顯的『綠能、我不能』。」邱于軒說，她的服務處曾申請在大寮捷運站舉辦兒童話劇，但被高捷否決，因高捷認定政治人物辦的活動就是政治性，黨慶活動很明顯是政治活動，更不應該違反相關規定。

高捷公共事務處長王柏雁表示，當初高市黨部申請的活動內容僅是「攝影展」，初步判斷非政治活動，因此同意商業付費租借。他也解釋，生活中許多事都很難不和政治發生關係，作為民營公司，只要非政治活動在合理範圍內，都會盡量給予方便。