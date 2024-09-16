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觀察站／陳其邁不留破口 避引政治風暴

聯合報／ 本報記者徐白櫻林伯驊

民進黨黨慶系列活動辦在「大本營」高雄，因地點選在捷運站內引爆爭議，高雄市府明快止血請黨部改方案，坐實五二○賴清德總統上任後，政壇充滿廝殺氛圍，綠營山頭也漸趨步步為營；進入接班梯隊的高雄市長陳其邁，為順利交棒市長，也竭盡避免引起政治風暴，以免執政留下破口。

台北市前市長柯文哲的京華城容積案引發全國關注，外界質疑高雄國賓重建案的危老評估內情不單純，此議題五月就有國民黨議員質詢，但市府選擇冷處理沒掀波，近日因檢廉偵辦京華城案又遭外界重新檢視，高市府團隊主動出擊，再三發新聞稿說明立場，強調過程一切合法。

面對輿論轉向，高市府果決避免落入「硬拗」，表態願另請第三方重啟危老評估，在星星之火擴大前快速滅火，由下至上瀰漫高度戒慎、避免犯錯的氣氛。

民進黨欲在美麗島捷運站辦攝影展，以人流考量將獲不錯曝光率，且屬靜態布展、也沒規畫集會，依高捷出借場地規範要界定「政治活動」，綠營大可做另番解釋，甚至在高雄市長和八席立委「完全執政」下，照常舉行，但高捷卻於開展日僅剩一周時對綠營喊卡。

國民黨高市黨部主委柯志恩認為，高市府此次是從善如流，顯示柯文哲事件後，高市府與市長陳其邁更戒慎恐懼、比過去更快速做出反應；藍營高市議員黃紹庭說，以前陳其邁被視為「小英男孩」，向來以黨意為依歸，但在賴清德上任後，政治對立性很強，大環境也變得緊張，沒有人想像鄭文燦一樣成為「棄子」，所以陳其邁對於敏感的時事政治議題趨於保守與中道。

陳其邁先前曾有接掌行政院呼聲，前途無可限量，但要穩健邁進下一步，必須先求不犯錯。從這次高捷的急轉彎，也可看出他的謹慎。

陳其邁 高捷

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