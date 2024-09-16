強化全社會韌性 內政部修法提高民防幹部訓練時數

總統賴清德6月宣布成立「全社會防衛韌性委員會」後，第1次委員會預計9月26日召開。為強化國家全社會韌性，內政部預告修正辦法，提高民防團隊幹部訓練時數、增訂「物資大隊」，以提升民防韌性。

賴總統在就職滿1個月時宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會及健康台灣推動委員會等3大委員會。副總統蕭美琴昨天出席「壯闊台灣聯盟」舉辦的「後盾行動日」時指出，全社會防衛韌性委員會將在9月召開第1次會議。

內政部日前預告「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」部分條文修正草案。內政部指出，這項辦法在民國91年12月訂定發布，至今已修正5次，這次修正是為強化國家全社會韌性，使民防人力動員編組與訓練，能更即時應變突發事故或動態性變化的災害，以發揮民防力量自衛、自救能力，守護社會安全及秩序。

內政部指出，修正草案是參考現行民力運作架構及災防因應、突發事故應變的實際需要，在各直轄市、縣市政府編組的民防總隊下設的大隊，修正部分編組架構、增加編組成員範圍及部分任務，使民防總隊組織架構健全完整，以全面提升民防韌性。

草案中將「戰時災民收容救濟站」名稱修正為「收容大隊」，「醫護大隊」因成員包含藥師與其他醫事人員及醫療從業人員，為求精確，名稱修正為「醫療大隊」。

草案指出，鑒於民生物資調度規劃日益重要，但現行民防總隊並無專責處理的組織，為使任務明確分工，因此增訂「物資大隊」，負責物資盤整、調度及規劃任務。

為強化民防運用量能，針對民防、義勇警察、交通義勇警察、村里社區守望相助巡守等大隊，草案中增列情報傳遞、物資配送及宣導慰問任務，使民防人力在偏鄉、臨時缺乏物資補給或暫時無法供水等特殊情況時，能協助物資配送。

另外，村里社區守望相助巡守大隊成員，以當地社區住民編組，具有在地化特徵，為運用其量能以推展民防任務，因此草案中增列村里物資配送、宣導慰問、情報傳遞及防空疏散避難等任務，使民防工作能深入社區鄰里，為民服務。

為提升民防分團防護韌性，維持社會於平時災害、大範圍長時間停水、停電等特殊需求或戰時的社會穩定，草案也增訂任務包括執行轄內家戶防護、民防教育宣導、公有防空避難設備管理、物資配送、宣導慰問、情報傳遞及防空疏散避難等民防任務。

草案指出，為使民防團隊訓練計畫內容更具體明確，因此明定民防總隊所屬各任務大隊每年度應實施1次或2次，召集編組成員全員參加，每次施以4小時以上訓練；民防團、民防分團、特種防護團、防護團及聯合防護團每年度應實施1次，召集編組成員1/3參加，每年施以4小時以上訓練。

至於幹部訓練，是指對民防、義勇警察、交通義勇警察、村里社區守望相助巡守、山地義勇警察等民力任務隊小隊長以上幹部實施的專業訓練，從現行的每年度實施1次，每次以4小時至8小時為原則，修正為以每年實施4小時至12小時為原則。