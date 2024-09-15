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iPhone如期上市…王鴻薇酸綠自打臉 吳思瑤：別倒果為因

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）。記者陳正興／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）。記者陳正興／攝影

iPhone 16上周發表並開放預購，國民黨立委批評，民進黨政府為通過NCC人事，曾拿蘋果手機無法上市威脅在野和國人，如今被打臉。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤晚間指出，正因人事案不斷延宕，行政部門為避免影響民生採取必要措施，也是職責之一，盼在野不要倒果為因。

國家通訊傳播委員會（NCC）人事至今未能通過，藍委王鴻薇今在臉書指出，幾個月前，時任NCC副主委翁柏宗還拿蘋果手機威脅在野黨與國人，如今被狠打臉，而翁主動讓信用掃地，連主管法規流程都不熟，還為官位公然釋放假消息，她就問NCC敢不敢辦自己？這樣的人沒道歉，還想當下一任主委？簡直笑話。

吳思瑤回應指出，在法定時間內完成人事同意權的行使，不造成任何機關的空轉，是朝野立委應善盡的職責，是不分黨派的共同責任；行政院依法提名新任委員，人事案並於4月30日送抵立法院，卻在程序委員會被多次阻擋。

吳思瑤指出，正因行政機關預期人事案可能會因延宕，導致許多民生業務無法推動，因此採取彌補性的權宜措施，也是行政部門的職責所在，否則就是失職，或許iPhone就是諸多權宜措施下的其中一項，在野黨不該倒果為因，也應盡快完成人事同意權行使。

NCC 吳思瑤 民進黨 王鴻薇

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