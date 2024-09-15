陸使館指荷蘭曲解2758號決議 外交部批顛倒是非

荷蘭國會日前通過動議，拒絕中國扭曲聯大第2758號決議，中國駐荷蘭使館籲荷方遵守「一中原則」，反指該動議扭曲聯大決議。外交部今天嚴厲譴責中國顛倒是非黑白的手段。

北京近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間，據陸媒中新網，中國駐荷蘭使館13日批評荷蘭國會通過的涉台動議「惡意曲解聯合國大會第2758號決議」，還說「台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織」。

外交部晚間回應中央社提問表示，外交部對於中國先長期扭曲該決議，指鹿為馬，現又誣指荷蘭國會澄清動議為扭曲，顛倒是非黑白的手段，予以嚴厲譴責。

外交部指出，中國長期惡意扭曲聯大第2758號決議，與其「一中原則」錯誤連結，實際上該決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，並未涉及台灣。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際公認的客觀事實。台灣參與國際組織是正當權利，中國無權干涉及阻撓。

外交部也說，感謝荷蘭國會近期通過友台及支持台灣國際參與的動議案，並呼籲國際社會以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，及駁斥其所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，以嚇阻中國試圖片面改變台海現狀。台灣將與理念相近國家共同維護台海及印太地區的和平穩定。

荷蘭國會當地時間12日以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對這項立場的支持。