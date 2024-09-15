聖克里斯多福獨立紀念 外交部：續助實現永續目標

外交部指出，加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦今天舉行獨立41週年感恩禮拜，外交部常務次長陳立國出席致詞表示，今年也是台克建交41週年，將持續合作並協助克國實現永續發展島嶼的目標。

外交部晚間發布新聞稿指出，常務次長陳立國今天應邀出席聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立41週年感恩禮拜，代表政府向克國政府及人民表達誠摯祝賀。

陳立國致詞時讚揚克國深厚的歷史文化底蘊及自豪的人民，並指出，今年也是兩國建交41週年，雙方多年來在各項領域的合作獲致豐碩成果，未來將持續與克國政府合作，協助克國實現永續發展島嶼的目標。

克國駐台大使范東亞（Donya L. Francis）致詞時表示，過去41年來，克國政府與人民勤奮努力，致力推動國家發展，近年來更積極打造克國成為永續發展島嶼；感謝台灣長年給予克國的協助，兩國邦誼強健，克國將持續深化兩國情誼及各領域的合作交流。

外交部表示，克國是台灣在加勒比海的堅定友邦，兩國自1983年建交以來，在教育、醫療、農業、氣候韌性及婦女賦權等領域密切合作且成效卓著，嘉惠克國人民的民生福祉。