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iPhone 16如期上市狠打臉 王鴻薇轟NCC信用掃地：踐踏專業

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iPhone 16如期上市狠打臉 王鴻薇轟NCC信用掃地：踐踏專業

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片

iPhone 16上周正式發表，近期開放預購。國民黨立委王鴻薇表示，幾個月前，時任NCC副主委翁柏宗還拿蘋果手機威脅過在野黨與國人，民進黨政府為了自己NCC人事案通過，拿自己的專業情緒勒索全國人民，這樣的人沒出來道歉，還想當下一任主委？簡直是笑話。

王鴻薇今天在臉書指出，果粉們可能忘記了，幾個月前，還拿iPhone 16威脅過在野黨與國人，下任主委提名人翁柏宗就公開說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone 16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售。」

王鴻薇表示，當時翁柏宗這句不讓通過就不讓iPhone 16上市，在野黨立刻指正，曾任兩屆NCC委員的國民黨立委翁曉玲，第一時間就拿法規說明「手機認證不需要委員會，只要工作小組就能完成」，但民進黨根本聽不進去，當翁柏宗消息一放出，綠媒、側翼照樣出來攻擊，就是想對在野黨施壓，但顯然操作失敗，國人並不因為這樣的威脅被動搖。

王鴻薇說，如今iPhone 16如期上市，事實狠狠打了執政黨跟NCC的臉，而翁柏宗主動讓自己信用掃地，連主管法規流程都不熟，尤其公然釋放這樣的「假消息」為了自己的官位，這樣散佈謠言沒有觸法嗎？翁柏宗這樣踐踏自己專業，她就問NCC敢不敢辦自己？這樣的人沒出來道歉，還想當下一任主委？簡直就是笑話。

NCC iPhone 16 王鴻薇 翁柏宗

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