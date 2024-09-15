卓榮泰訪台南七股太陽光電場 宣示「嚴查綠蟑螂偵辦無上限」

行政院長卓榮泰今下午前往台南七股參訪大亞電纜公司旗下志光能源漁電共生案場，卓宣示政府農漁優先立場；無論政府怎樣發展綠能，也不能影響、傷害剝奪濃漁民基本權益，也重申，若有不法幫派勢力或公務員介入綠能，一定徹底查辦，沒有上限。

卓榮泰下午由台南市長黃偉哲、經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙、立委郭國文、賴惠員、陳亭妃、調查局長陳立白等人陪同，來到七股區三股里大亞公司旗下志光能源漁電共生案場參訪，受到大亞副董事長沈尚邦、事業群總經理莊伯弘熱烈接待，同時聽取郭智輝、鄭銘謙等人針對太陽光電推動及掃除「綠蟑螂」簡報，會後一行人還參訪案場，卓榮泰還親自體驗投放飼料到漁塭流程。

據知，該案場占地160公頃，經三年整合，總裝置容量120MW，兼顧發電、養殖和生態三大功能，是全台規模最大漁電共生案場，第一期總共85MW的裝置容量，2021年施工，22023年7月取得電業執照正式商轉，年預估漁貨產量將達500噸，其中包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等，經經濟部列為示範案場。

郭智輝簡報時說，再生能源對台灣企業相當重要，目前已有35家企業響應RE100(百分百再生能源）倡議，綠能對企業需求會持續成長，光電更是綠能推動重點，至今年7月已累積併網13.5GW（百萬瓩）。

鄭銘謙也說，針對部分不肖公務人員、黑道人士等「綠蟑螂」介入綠能牟利，甚至阻擾綠能推動，民國110年迄今全台查緝已120多件，羈押20多人，查扣現金8000多萬元，已繳回4000多萬元。他更進一步說，近3個月來，共押了9人，查扣2000多萬元現金，宣示不容貪腐介入綠能發展，也會要求檢察機關、調查局、廉政署拜訪廠商，相關犯罪行為，一定會繩之以法。

黃偉哲強調，綠能產業發展有其必要性，對於各界可能有疑慮地方回饋制度或與民爭地等，市府一定會比照法規辦理，在維護農漁基本產業同時，全力配合中央把關綠電發展。

卓榮泰最後總結重申，無論政府如何發展綠能，農漁優先是政府的政策，無論怎樣發展綠能，也不能去影響、剝奪、傷害農漁民基本權益。他此行經經濟部推薦參訪大亞此示範案場，也直言不是每一個光電案場都如此成功，的確有一些案場發展過程中出現一些無法向人民交代問題，政府責任就是掃除障礙，若有不法幫派勢力或公務員介入，一定徹底查辦，沒有上限。

他說，政府首要責任是建立透明回饋機制，讓農漁民、光電業者都能清楚，再來就是將流程簡化，不能讓地方惡勢力有機會向業者予取予求，由政府站以公權力在第一線，為業者安排必要事項，沒有人可以上下其手，可把更多利潤用來照顧農漁民。