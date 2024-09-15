不只黃瀞瑩…陳智菡也接鍾小平奪命連環叩 曝通話內容：很不要臉

台北地檢署持續偵辦京華城案，國民黨台北市議員鍾小平發動猛攻，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見。鍾小平近日遭爆料追愛不成惱羞成怒，柯文哲競選副總幹事、民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，鍾小平聲稱柯文哲授意站台，經過求證根本沒有這一回事。

鍾小平狂打京華城弊案，國民黨桃園市議員詹江村爆料，鍾小平曾經追求民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，疑似追求不成才惱羞成怒，而曾姸潔也公布兩人對話紀錄。鍾小平昨天受訪時表示，明天就會對兩人提告，「我也沒有要追她（曾姸潔），就是交朋友。」

媒體報導，民眾黨台北市議員黃瀞瑩透露，去年選舉接到鍾小平的「奪命連環Call」，陳智菡也密集接到鍾小平的電話，今年1月3日到1月5日，3天內就打了10通，通話內容不斷強調「你老闆（柯文哲）要你怎樣怎樣」。

陳智菡受訪時表示，這不是男女之間的騷擾，而是鍾小平說柯文哲同意、要求民眾黨幫忙站台，「可是其實根本就沒有」，經過她向柯文哲本人查證，根本就沒有這一回事，那個時候已經是今年1月3日，鍾小平還在說藍白合示範區，「我跟他說哪有藍白合示範區、早就已經破局。」

陳智菡還原，鍾小平當時不斷連環狂叩，希望民眾黨雙北市議員、競選團隊幫忙站台，柯文哲認為如果是議會同事、不好意思拒絕，那也就沒有關係，不要這麼不近人情，但是身為競選團隊副總幹事，自己就不克前往站台，「主席的回覆很明確，他卻顛倒成要挺他，這個人很不要臉。」

陳智菡也為黃瀞瑩打抱不平，因為當時有幫鍾小平錄製影片，現在卻反過頭指控人家說謊，「我覺得滿不厚道的」，而鍾小平更在3天內狂打10通電話，有一次的時間已經是深夜11時許，「我也是很累，已經跟他婉拒，還要給人情壓力，我覺得是生活上的困擾。」